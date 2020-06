Zaraza koronavirusom nastavlja se širiti, 60 novih slučajeva

<p>Nova testiranja na koronavirus provedena u Bosni i Hercegovini i u petak su potvrdila kako se zaraza u toj zemlji nastavlja širiti a od četvrtka je zabilježeno čak 60 novih slučajeva.</p><p>U Federaciji BiH testirali su 569 osoba a zaraza je potvrđena kod 38.</p><p>U Sarajevu je potvrđeno osam novozaraženih, a mediji su objavili kako se zaraza pojavila i među rudarima na širem području Tuzle. Koronavirus je potvrđen kod dvojice rudara iz Lukavca i Živinica pa je sada više od 60 rudara iz lukavačkog rudnika lignita "Šikulje" u samoizolaciji, što dovodi u pitanje nastavak proizvodnje.</p><p>U Republici Srpskoj testiranje je provedeno na 223 uzorka a potvrđena su 22 slučaja zaraze. Pojedinačno je najveći broj novozaraženih u Zvorniku u istočnoj Bosni gdje je registrirano pet takvih slučajeva.</p><p>Prijavljen je i novi smrtni slučaj i to u Doboju gdje je umrla starija žena koja je bila kronični bolesnik a zarazila se i koronavirusom.</p><p>Od početka epidemije u ožujku u BiH je do petka zaraza potvrđena u više od 2900 slučajeva a umrle su 162 osobe.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">U Mađarskoj se tek mali broj učenika vratio u škole</h2><p>Od 1,2 milijuna učenika samo njih 30 do 36 tisuća pojavilo se u školama otkako su one otvorene 2. lipnja, prenio je list Magyar Nemzet navodeći kao izvor vladine podatke.</p><p>Zbog rizika od zaraze koronavirusom sudjelovanje na nastavi u školama ostavljeno je kao mogućnost izbora.</p><p>Škole i dnevni boravci za učenike zatvoreni su u Mađarskoj sredinom ožujka. Kritičari tvrde kako ni obrazovni sustav niti roditelji nisu bili dovoljno pripremljeni za nagli prelazak na obrazovanje u kućnim uvjetima i online nastavu.</p><p>Zbog malog broja učenika koji su sada odlučili pohađati nastavu u školama, njihovi učitelji i nastavnici nisu u prilici ponuditi strukturirani pristup pa se sve uglavnom svodi na zadaće, predavanja u manjim skupinama i na sport.</p><p>Prema službenim podacima, u Mađarskoj je koronavirusom zaraženo više od četiri tisuće osoba dok ih je 555 umrlo.</p>