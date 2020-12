Zaražene sve medicinske sestre, njegovateljice, čistačice i pralja

Budući da ovo znači kako u Domu u Daruvaru trenutno nitko ne može skrbiti o korisnicima, ravnateljica te ustanove Marina Vulinović zatražila je danas ujutro pomoć od Županijskog stožera civilne zaštite

<p>U Domu za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković u Daruvaru korona virusom su zaražene sve medicinske sestre, sve njegovateljice, glavna sestra, pralja i čistačice.</p><p>Nakon što je u srijedu navečer <a href="https://www.mojportal.hr/aktualno/u-domu-zarazene-sve-medicinske-sestre-sve-njegovateljice-glavna-sestra-cistacice-i-pralja/" target="_blank">MojPortal.hr</a> prvi objavio da je u tom daruvarskom Domu zaraženo 53 ljudi, odnosno 37 korisnika od njih 41 i 16 od ukupno 21 zaposlenika, nadležna epidemiološka služba odlučila je da niti jedan pozitivni djelatnik koji je u izolaciji ne smije raditi u Domu bez obzira ima li simptome ili nema.</p><p>Svi negativni su izolirani</p><p>Budući da to znači kako u Domu trenutno nitko ne može skrbiti o korisnicima, ravnateljica te ustanove Marina Vulinović zatražila je danas ujutro pomoć od Županijskog stožera civilne zaštite i Grada Daruvara.</p><p><a href="https://www.mojportal.hr/aktualno/u-domu-zarazene-sve-medicinske-sestre-sve-njegovateljice-glavna-sestra-cistacice-i-pralja/" target="_blank">MojPortal</a> neslužbeno doznaje kako je ravnateljica tražila da se odobri rad pozitivnim djelatnicama koje nemaju zdravstvenih tegoba jer one u ovom trenutku nisu opasne za korisnike koji su već zaraženi, a o negativnima, koji su na vrijeme bili izolirani, bi se skrbile uz dodatne pojačane mjere. </p><p>Nema potrebe za hospitalizacijom</p><p>Županijski stožer civilne zaštite danas je od Ministarstva zdravstva tražilo da im hitno osigura osam medicinskih sestara koje bi oboljelim korisnicima Doma pružale potrebnu njegu i skrb zbog činjenice da su sve njegovateljice u daruvarskom Domu za starije i nemoćne osobe zaražene koronavirusom. </p><p>Isto tako, Županijski stožer je nakon izvješća nadležnog liječnika zaključio kako ovog trenutka nema potrebe za hospitalizacijom korisnika i zaposlenika Doma zaraženih koronavirusom, no ukoliko bude potrebe bit će premješteni na liječenje u Opću bolnicu Bjelovar.</p>