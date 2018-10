Zarobljen u jedrilici na krošnji: 'Ovo nisam vidio u 30 godina!'

Muškarac (48) imao je u ponedjeljak oko 17 sati pravu sreću kada je jedrilica GA-610 kojom je upravljao nenadano 'završila' u krošnji 8-metarskog stabla na prostoru vodocrpilišta na brodskome Jelasu umjesto na tek nekoliko stotina metara udaljenoj sletnoj pisti slavonskobrodskog aerodroma.

U pomoć jedriličaru po zaprimljenoj dojavi vrlo brzo pristigli su s pripadajućim vozilima pripadnici gradske Javne vatrogasne postrojbe Slavonskog Broda i izvukli jedriličara na sigurno koji je u kabini jedrilice ostao zaglavljen na drvetu.

Foto: Boris Gajdukov/24sata

'Ovo radim 30 godina, ali ovakvu intervenciju nikad do sada nismo imali'

- Dobili smo poziv o padu jedrilice, odmah smo izašli na teren sa dva vozila i pet djelatnika. Po dolasku na mjesto vidjeli smo aviojedrilicu koja se zaglavila u krošnji drveta, jedriličar je bio u njoj doslovce zarobljen na nekih pet do osam metara visine. Prvo smo morali učvrstiti jedrilicu uz deblo stabla da se ne bi slučajno sama srušila, a potom smo jedriličara uspjeli izvući na sigurno. Ovaj posao radim 30 godina ali ovakvu intervenciju nikad do sada nismo imali - rekao je za 24sata zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ivan Vuleta.

Foto: Boris Gajdukov/24sata

Muškarac koji je pilotirao jedrilicom na svu sreću, osim pretrpljenog straha, prošao je bez ozljeda, čak je u utorak ujutro pripomagao pri utovaru uništene jedrilice u posebno vozilo i odvozu na jelaski aerodrom. Nije nam htio reći što se i kako dogodilo.

'Obuka s letačem bila je ok, ali dogodi se...'

- Statistika kaže da se jednom na 1200 letova dogodi nešto ovakvo ili slično, mi ovdje u Brodu godišnje radimo 1200 letova i za očekivati, statistički, da se ovako nešto dogodi jednom godišnje, a kod nas se nije dogodilo godinama, znači da smo sigurniji od statistike. Uzrok? Obuka s letačem bila je ok, ali dogodi se. Najvjerojatniji uzrok je da je u startu došlo do ranijeg otkačivanja vitla, potom pogrešne procjene da ima za okrenuti se i vratiti otkuda je poletio. U suštini, mala pogreška učenika, i to je to. Bogu hvala da je sve dobro prošlo - kazao nam je Zvonimir Blašković, predsjednik slavonskobrodskog Aerokluba.

Foto: Boris Gajdukov/24sata

Šteta na jedrilici je poprilična, ali je najvažnije da nitko nije stradao. Očevid su obavili su istražitelji za zrakoplovne nesreće iz Zagreba i nakon svih prikupljenih detalja utvrdit će zašto se jedrilica srušila.

