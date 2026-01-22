Zaručnica bivšeg ministra na udaru zbog savjeta Ukrajincima da se zagriju vibratorima

Ukrajinska poduzetnica i izdavačica Svitlana Pavelecka, zaručnica bivšeg ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebe, ponovno se našla u središtu javnost. Ovog puta lavinu negativnih komentara pokrenula je njezina izjava iz intervjua s novinarkom Emmom Antonjuk, u kojoj je sugerirala da se Ukrajinci tijekom hladnih zimskih noći bez grijanja mogu ugrijati - vibratorima s funkcijom zagrijavanja. Dok je društvene mreže preplavio val osuda, Pavelecka tvrdi da je njezina izjava izvučena iz konteksta, zlonamjerno interpretirana i objavljena mjesecima nakon što je snimljena.

Kontroverzna izjava dogodila se tijekom razgovora o poslovanju njezinog "prostora za seksualnu edukaciju", odnosno intim-butika "N'joy" koji je s partnerima otvorila u Kijevu. Govoreći o asortimanu i prilagodbi poslovanja ratnim uvjetima i energetskoj krizi, Pavelecka je spomenula specifične proizvode.

​- Postoje igračke koje reguliraju temperaturu, a mi ih sada promoviramo za hladne večeri jer se zagrijavaju do 38 stupnjeva. Ako nema grijanja, možete se okružiti vibratorima i sasvim se dobro ugrijati - izjavila je u intervjuu.

Ta je rečenica, plasirana u javnost usred siječanjskih hladnoća i teških restrikcija struje s kojima se Ukrajina suočava zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu, djelovala kao okidač za bijes javnosti. U trenutku kada se milijuni Ukrajinaca smrzavaju u svojim domovima, a Kijev suočen s višesatnim redukcijama struje, takav su savjet mnogi doživjeli kao provokaciju.

No istina je nešto sasvim drugo.

Ukrajinska Marija Antoaneta

Reakcija je bila trenutačna i brutalna. Društvene mreže eksplodirale su od kritika, a mnogi su Pavelecku prozvali ukrajinskom Marijom Antoanetom, uspoređujući njezin savjet s legendarnom, iako vjerojatno apokrifnom, izjavom:

"Ako nemaju kruha, neka jedu kolače". Korisnici su je optuživali za nedostatak empatije, a njezine riječi postale su predmet brojnih memova i ironičnih komentara o "energetski učinkovitim rješenjima" za preživljavanje zime. Situacija se dodatno zakomplicirala činjenicom da ovo nije prvi put da se Pavelecka našla na meti kritičara. Od samog otvaranja intim-butika, koje su neki smatrali neprimjerenim potezom za partnericu visokog diplomata tijekom rata, do kritika zbog odlaska na koncert, Pavelecka je stalno pod povećalom javnosti. I sama je u istom intervjuu u šali priznala kako je "otvaranjem sex shopa ubila sve političke ambicije" svog partnera Dmitra Kulebe.

"Mržnja ne približava pobjedu"

Suočena s valom mržnje, Svitlana Pavelecka oglasila se na Instagramu, nudeći svoju stranu priče. Ključni argument njezine obrane jest manipulacija vremenom objave. Istaknula je da je intervju snimljen još 17. studenog 2025. godine, ali je objavljen tek nedavno, u siječnju 2026., kada je energetska situacija postala znatno teža, a temperature niže. Prema njezinim riječima, sporna izjava bila je poluozbiljnog karaktera, izrečena u potpuno drugačijem kontekstu i namjerno iskorištena za stvaranje skandala.

U svojoj objavi poručila je kritičarima da oni koji imaju vremena pisati gnjevne komentare očito imaju i struju i internet, te ih pozvala da tu energiju usmjere na pomoć oružanim snagama ili stvaranje novih radnih mjesta.

"Mržnja ne približava pobjedu, a dezinformacije funkcioniraju samo onda kada ljudi u njih vjeruju bez provjere činjenica", napisala je, odbijajući se ispričati za izjavu koju smatra istrgnutom iz konteksta.

