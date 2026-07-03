Zaspao za volanom pa udario u auto kod Opatije: Četvero je ozlijeđenih, među njima i djeca

Opatijska policija dovršila je očevid prometne nesreće kod Mošćeničke Drage u kojoj je u četvrtak oko 8 sati četvero ljudi ozlijeđeno.

- Očevidom je utvrđeno kako se nesreća dogodila kada je 73-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući teretnim vozilom, riječkih registracijskih oznaka, u smjeru Pule u jednom trenutku izgubio nadzor nad vozilom jer je zbog umora zaspao - navodi policija.

On je tada prešao na lijevu stranu ceste te udario u automobil pulskih registracija kojeg je vozila 42-godišnjakinja. Auto se od jačine udarca zarotirao na cesti, a kamion je udario u zaštitnu betonsku ogradu.

- U nesreći je ozlijeđeno oboje vozača i dvoje djece iz osobnog vozila kojima je pružena medicinska pomoć u KBC Rijeka. Liječnici su djevojčici putnici dijagnosticirali teške tjelesne ozljede, a vozačima i djetetu putniku iz osobnog vozila lakše tjelesne ozljede.



Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 73-godišnjaka će po završetku postupanja biti podnesena kaznena prijava.