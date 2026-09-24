Zaspao za volanom usred Zagreba: Odbio test na droge, nije ni položio. U zatvoru je!

Prava prometna drama odvijala se u utorak navečer u Zagrebu. Oko 21.15 sati policija je u Medarskoj ulici zatekla čovjeka (41) koji je zaspao za upravljačem upaljenog auta. Vozilo je pritom bilo zaustavljeno dijelom na kolniku, a dijelom na nogostupu. Policajci su kontrolom utvrdili da muškarac uopće nema pravo upravljati autom. Nikada nije položio vozački ispit niti za jednu kategoriju.

Tu problemima nije bio kraj. Policija ga je pokušala testirati na prisutnost opojnih droga, no 41-godišnjak je odbio preliminarno ispitivanje. Odbio je i stručni liječnički pregled tijekom kojeg bi mu se uzeli krv i urin.

Kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu, odnosno nije je pokazao policajcima kada su to od njega zatražili.

Nesavjesni vozač je uhićen i priveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ga se proglasi krivim i kazni zatvorskom kaznom.

Sud je potom odredio njegovo zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je 41-godišnjak sproveden u Zatvor u Zagrebu.