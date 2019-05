Zaštitar ga napao u klubu: 'Bio je u nesvijesti, a krv je frcala!'

Oko 4 sata ujutro u dubrovačkom klubu Revelin jedan mlađi muškarac teško je ozlijeđen i zadržan je na liječenju u Općoj bolnici Dubrovnik. Kako piše Du list, mladić (27) se sukobio sa zaštitarom (29) noćnog kluba.

- Sve se dogodilo u dvije - tri sekunde. Zaštitar ga je najprije udario šakom u glavu, od čega mi je prijatelj pao na tlo i dok je ležao u nesvijesti zaštitar je nasrnuo još jednom na njega dodatnim udarcem nogom u glavu - ispričao je prijatelj pretučenog mladića za Du list.

Nakon što su popili par pića po gradu, odlučili su izlazak završiti u klubu Revelin. Ušli su bez problema.

- Ja sam pošao do šanka naručiti piće, dok mi je prijatelj ostao ispred bine. U klubu smo bili možda pet minuta kad sam vidio da se približava zaštitar inače poznanik mog prijatelja s kojim nije bio baš u dobrim odnosima. Zaštitar mi je prijatelja uputio prema izlazu. Na faci zaštitara sam vidio da će se nešto dogodit pa sam u istom trenutku krenuo za njima. Ovaj se zaštitar ponašao kao vlasnik Revelina, čuo sam da mu je vadeći i pokazujući mu zaštitarsku značku govorio: ‘ja sam ovdje zaštita, mogu sve ovdje, mogu te prebiti’. Prijatelj mi se nalazio na rubu skalina, a ja sam stajao iza njega jer me bilo strah da ako dođe do naguravanja, ne padne i udari glavom - ispričao je sugovornik i dodaje kako su tu večer pili, ali da njegov prijatelj nije bio nasilan. Sa zaštitarom se samo verbalno prepucavao.

- U trenutku se zbila katastrofa. Umalo mi je ubio prijatelja! Krv je počela frcati sa svih strana. Prijatelj mi je ležao u nesvijesti. Okrenuo sam ga na stranu, izvadio jezik da se ne uguši. Molio sam ljude da zovu policiju i hitnu pomoć - rekao je prijatelj mladića. Tvrdi kako je zaštitar sportaš koji svakodnevno trenira ultimate fight.

Srećom, ispred kluba su se našli policajci u ophodnji i priskočili su u pomoć mladiću. Do tada nitko nije nazvao Hitnu pomoć.

- Zaštitar koji mi je unakazio prijatelja je pobjegao, a ostali koji su se zatekli na licu mjesta policiji su govorili kako nisu ništa vidjeli i kako ne znaju što se dogodilo - ispričao je prijatelj mladića.

Iz zaštitarske tvrtke za koju radi zaštitar istaknuli su da je u subotu ujutro bila intervencija.

- Imamo kamere i nadam se da će se utvrditi sve okolnosti. Ako je naš zaštitar nešto krivo napravio, odgovarat će. Moji ljudi su pozvani na policiju i vjerujem da će se rasvijetliti sve okolnosti događaja - rekao je Kristijan Perak iz zaštitarske tvrtke za Du list.

Policija je za 24sata potvrdila incident.