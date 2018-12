Prijave su već započele, a datum polaganja državne mature sve je bliži. Učenici i profesori složni su kako je državna matura svake godine sve zahtjevnija, što se vidi na rezultatima koji, su prema podacima proteklih godina, sve lošiji.

No, da ne bude sve tako sivo, ovu lošu statistiku moguće je popraviti. I ove školske godine svi maturanti su pozvani na besplatno polaganje probnih ispita državne mature koji će se održati 26. i 27. siječnja 2019. diljem Hrvatske u Algebra centrima. Postavlja se logično pitanje, zašto bi svaki maturant trebao izaći na probne ispite mature prije državne mature? Nekoliko je razloga, pa krenimo redom.

Prvo, probni ispiti mature odlična su psihička priprema na ono što slijedi. U slučaju dolaska na probne ispite, strah od nepoznatog nestaje. Probni ispiti mature organizirani su na način da u potpunosti slijede proces polaganja državne mature. Sve je kao na pravoj maturi, od prijave preko pravila ponašanja, do samih ispita koji su pripremljeni prema dosadašnjim smjernicama „prave“ mature.

Drugo, potpuno su besplatni i dostupni u svim većim gradovima diljem Hrvatske. Jedino što je potrebno napraviti je ispuniti prijavni obrazac online, ponoviti gradivo i doći u točnom terminu. Probni ispiti mature mogu se polagati u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Osijeku, Zadru, Puli, Varaždinu i Dubrovniku.

Ponavljanje je majka znanja! Što se prije krene s učenjem i ponavljanjem gradiva, to će i priprema za državnu maturu biti bolja i lakša. Gradiva je mnogo i treba mu posvetiti dovoljno vremena kako bi sve sjelo na svoje mjesto. Probni ispiti se održavaju krajem siječnja upravo kako bi natjerali maturante da pod zimskim praznicima krenu s učenjem. I ne samo to, podaci temeljeni na proteklim godinama pokazuju da su maturanti podigli svoje rezultate za čak 20% u periodu od probnih ispita do državne mature.

I zadnje, ali ne i najmanje važno, rezultati se šalju svim maturantima koji su pristupili pisanju probnih ispita na e-mail adresu. Osim uvida u svoje znanje, rezultati će maturantima stići dovoljno rano kako bi imali vremena promijeniti prijavu s niže na višu razinu i obratno.

Svake godine se za probno testiranje prijavi gotovo 4.000 maturanata. Probni ispiti triju obveznih predmeta (hrvatski, engleski, matematika) održat će se 27. siječnja u Algebri u Zagrebu, a dan ranije, 26. siječnja, još u 8 gradova u Algebra centrima u Splitu, Šibeniku, Rijeci, Osijeku, Puli, Zadru, Varaždinu i Dubrovniku. Zainteresirani maturanti koji svoje znanje iz obveznih predmeta s državne mature žele provjeriti na vrijeme trebaju se što prije prijaviti za probno testiranje budući da je broj mjesta ograničen.

Prijavite se na sljedećem linku.

Tema: Promo sadržaj