'Moramo nešto napraviti ako ne želimo prodati autoceste'

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostovao je u studiju 24sata. U polusatnom razgovoru uživo ministar je govorio o gradnji Pelješkog mosta, poskupljivanju cestarina i regulaciji taksi prijevoza.

Prva tema razgovora bio je Pelješki most, ministar kaže da još nije pristigla nikakva žalba, a od 12 pristiglih ponuda izbor se suzio na tri, a izabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Natječaj je bio javan i transparentan, kaže ministar.

Most će se graditi u četiri faze, a prvu fazu izvest će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation. Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci.

Kineske tvrtke zadovoljile su sve uvjete EU.

- Kineske tvrtke prijavile su se i za radove na dionici pruge , ali nisu prošle - rekao je Butković koji se ne boji da će ovo otvoriti vrata kineskim tvrtkama.

- Mi ćemo graditi most i u prijateljskim odnosima to rješavati s Bosnom i Hercegovinom. To nema veze s granicom, a i upute EK su da se to rješava na bilateralan i miran način - kazao je.

I drugi dio natječaja bit će međunarodni, taj natječaj je pred raspisivanjem, rekao je Butković.

Zbog čega sezonsko poskupljivanje cestarina?

- Nakon što smo donijeli odluku da nećemo prodavati autoceste, a dug je oko 5 mlrd eura, krenuli smo u financijsko i poslovno restrukturiranje tvrtki. Vlada je tada donijela dokument, to je jedna reforma, koju moramo napraviti unutar samog sektora. Dio tih reformi proveden je u 2017. godini - kazao je ministar. Do 2020. trebali bi znati što će biti s hrvatskim autocestama.

Butković kaže da neće biti otpuštanja.

- Dio ljudi će otići svojom voljom. Dio sposobnih ljudi pokušat ćemo prebaciti u željeznicu. Nikakva masovna otpuštanja i masovne nerede ne treba očekivati - kazao je.

Što se tiče budućnosti naplate cestarine, kaže da se izrađuje nova studija.

- Definitivno je budućnost beskontaktno plaćanje - kaže Butković i dodaje da već postoje popusti koje ima ENC.

- Moramo nešto napraviti ako ne želimo prodati autoceste. Novi sustav naplate sagledat će i taj dio da olakšamo stanovništvu našem i gospodarskim aktivnostima - rekao je Butković.

Za kraj govorio je novom Zakonu i regulaciji Ubera.

- Uvodimo neke nove oblike prijevoza, mikro prijevoz, integrirani prijevoz... - kazao je Butković. Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu je predviđeno i da država sufinancira nekoga tko vozi taksi na područjima gdje nema drugog prijevoza.

- Uber je do sada radio nelegalno jer se nije mogao uskladiti niti je imao licencu za taksi prijevoz. Rekli smo svi će imati ista pravila. Doći će do liberalizacije, gradovi neće moći ograničiti broj dozvola. Nitko nije posebna vrsta prijevoza. Taj zakon je vrlo pošten i transparentan. Sigurnost nam je jako bitna. Dali smo mogućnost da osim taksimetra ljudi koriste i aplikaciju. Vidjeli smo da to ljudi žele, bitno je da mi imamo kontrolu cijelog sustava. Gradovi ne mogu odrediti koliko im je potrebno taksija. Zakon ide u pravcu povećanja sigurnosti. Ako omogućimo da je taksi jeftiniji i dostupniji građanima, oni će se više njima koristiti. Kod nas ljudi imaju averziju prema taksiju jer su skupi. Zašto se mladi ne bi koristili taksijem kad idu vikendom van? - pita se ministar.

Što se tiče plaćanja licenci, Butković kaže da se svi moraju isto platiti.

- U dvije godine smo ispisali više od devet milijuna kuna kazni Uberu. Mislim da će novi zakon građani prihvatiti i da će se povećati sigurnost u prometu - kazao je Butković. Za kraj dotaknuli su se teme zračne luke 'Franjo Tuđman' koja navodno nije mogla primiti organe za transplantaciju jer nije radila po noći. Iz zračne luke su to demantirali. Butković tvrdi da nema informaciju o takvom incidentu u 2017. godini. No, kaže kako jedino zagrebački aerodrom, po nalogu ministra, radi cijelu noć.

- Razmišljali smo o tome da ljeti bude to još jedna luka na Jadranu, vjerojatno Split. U 2017. nije bilo slučaja, osim kad se avion morao vratiti u Rim, a za to je zračna luka kažnjena - rekao je.