Zašto desnica pod desnom vlašću ne prosvjeduje za sve Svjetlane koje su u Hrvatskoj?

Zašto desnica pod desnom vlašću ne prosvjeduje za sve Svjetlane koje su u Hrvatskoj?
Mursko Središće: Svjetlana Kalanjuš zbog pretilosti već četiri godine je vezana za krevet | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dok se dižu bune protiv antiratnih kulturnih predstava, vijore zastave s ustaškim pokličem, dok se širom Hrvatske hoda za nerođeni život, jedan se mladi život u skalameriji romskog naselja odvija u agoniji

U mjestu Sitnice, pored Murskog Središća, u svojem krevetu male sobe, zidova crnih od vlage, već četiri godine leži Svjetlana, mlada žena čija je pretilost zbog metaboličkih poremećaja dosegla 250 kilograma. Dok se dižu bune protiv antiratnih kulturnih predstava, vijore zastave s ustaškim pokličem, dok se širom Hrvatske hoda za nerođeni život, jedan se mladi život u skalameriji romskog naselja odvija u agoniji. Svjetlana leži četiri godine, zatočenica je svoje bolesti u užasnim uvjetima, u državi koju za nju nije briga.

