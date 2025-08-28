Dok se dižu bune protiv antiratnih kulturnih predstava, vijore zastave s ustaškim pokličem, dok se širom Hrvatske hoda za nerođeni život, jedan se mladi život u skalameriji romskog naselja odvija u agoniji
Zašto desnica pod desnom vlašću ne prosvjeduje za sve Svjetlane koje su u Hrvatskoj?
U mjestu Sitnice, pored Murskog Središća, u svojem krevetu male sobe, zidova crnih od vlage, već četiri godine leži Svjetlana, mlada žena čija je pretilost zbog metaboličkih poremećaja dosegla 250 kilograma. Dok se dižu bune protiv antiratnih kulturnih predstava, vijore zastave s ustaškim pokličem, dok se širom Hrvatske hoda za nerođeni život, jedan se mladi život u skalameriji romskog naselja odvija u agoniji. Svjetlana leži četiri godine, zatočenica je svoje bolesti u užasnim uvjetima, u državi koju za nju nije briga.
