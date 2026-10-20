Zašto HDZ, DP i desnica štite Torcidine huligane? Zato što će im trebati za predstojeće izbore

Od jedne zastave s petokrakom na Povorci ponosa u lipnju 2024. godine HDZ je kreirao čitavu predizbornu kampanju.

Andrej Plenković ocijenio je "nelogičnim i bizarnim" nošenje takve zastave na skupu za prava homoseksualaca, podučio ljevicu da se "krasno pokazala" i naglasio kako je to "institucionalizirani aktivizam ljudi koji su istodobno ili političari Možemo ili SDP-a".

"To više nije isti skup", poručio je tada Plenković.

Iduće godine uoči lokalnih izbora njegov HDZ oblijepio je Zagreb plakatima s tom jednom zastavom kojom su željeli stigmatizirati Možemo! i SDP.

"To je podmetnuto"

Ali sada, kad su deseci pripadnika Torcide marširali splitskim ulicama izvikujući ime Adolfa Hitlera, zazivajući Auschwitz i skandirajući "ajmo, ajmo ustaše", HDZ i politička desnica pronalaze gomilu argumentata kojima će relativizirati taj događaj, odnosno optužiti sve druge aktere, pa i strane agente, da su podmetnuli zloglasni nacizam inače tvrdo desničarskoj Torcidi.

"Razočarani" Plenković osudio je taj događaj, ali isto tako naglasio kako je to "dio navijača, dio skupina, to su ipak manje skupine". Utemeljitelji HDZ-a postavili su pitanje je li to režirano iz Srbije. Plenkovićev savjetnik Mate Granić naglašava da bi to mogao biti "vanjski manevar". Andro Krstulović Opara tvrdi da se nad Torcidom "provodi hajka". Igor Štimac upozorava Torcidu da je "izmanipulirana".

A Domovinski pokret predvođen Ivanom Penavom spustio se do Splita i tamo postavio pitanje "tko je pokrenuo ovu hajku i harangu".

Dok Torcida objašnjava da je to dio "navijačkog folklora".

Stigmatiziranje ljevice, ali ne i desnice

Jedna socijalistička zastava iskorištena je za stigmatiziranje Povorke ponosa i za proglašavanje čitave ljevice "jugoslavenskom i komunističkom". Deseci pripadnika Torcide marširalo je ulicama i pred kamerama urlalo za Hitlera i Auschwitz i HDZ i desnica naprosto ne žele vjerovati da su to nacisti, fašisti i ustaše.

Pa onda optužuju novinare i medije za hajku, prozivaju Aleksandra Vučića, strane sile i agenture, naglašavaju kako se radi o "malom dijelu" tih navijača, premda se zbog jedne jedine zastave etiketirao čitav skup za promociju ljudskih prava i čitava politička scena povezana s tim događajem.

Nitko iz HDZ-a i desnice tada nije spomenuo da je petokraka možda bila podmetnuta. Ili da je bila izuzetak. Ili da iza nje stoje strane sile. Dapače, zbog nje su digli "hajku i harangu" na gejeve, ljevičare, oporbenjake.

"Nisu oni nacisti"

Paradoksalno, Torcida ničime ne demantira da je skandirala Hitleru i Auschwitzu, ali desnica ne želi vjerovati da je Torcida to ozbiljno mislila. Ne bi ljudi koji inače urlaju "Za dom spremni", skandiraju "ajmo ustaše", bacaju Srbe u more ili organiziraju napade na srpske radnike po hrvatskim hotelima, skandirali Hitleru i pozivali se na Auschwitz.

To mora biti podmetnuto.

Plenković, HDZ, DP i desnica pod svaku cijenu žele maknuti nacistički korteo iz medija i izvan pogleda javnosti, nakon što je HDZ jednu zastavu stavio na jumbo plakate i iskoristio za promociju teze o "Jugoslavenima i komunistima".

I ako je jedna zastava bila izuzetak, skandiranje Hitleru navijača koji su samo tjedan dana ranije zazivali slobodu skandiranja "Za dom spremni", potvrđuje pravilo.

Ivan Penava i njegova pratnja danas su u Splitu pokušavali na sve moguće načine relativizirati naci-korteo i obraniti pripadnike Torcide, ne samo od policije, nego još više od novinara i medija.

"Gasili su požare"

"Non stop su jedni te isti krivi, proganjamo dečke koji su gasili požare", nadovezao se Penava.

Zašto Domovinski pokret ustaje u obranu torcidaša koji su skandirali Hitleru i Auschwitzu?

Zato što desnica računa na nogometne huligane da im posluže kao jurišni odredi u pripremama za iduće parlamentarne izbore.

Ulaganje ovolikog truda u amnestiranje Torcide, napumpavanje političkog kapitala na temi koja je naišla na osudu šokirane javnosti, proglašavanje torcidaša herojima i njihovo povezivanje s Domovinskim ratom, kao i obračun s novinarima i medijima, sugerira da DP računa s tim da će Torcida uzvratiti uslugu pred izbore.

Sila i strah

Naci korteo, ali još više prijetnje novinarima vješanjem, haranga na novinare, pozivanje na nasilje i širenje govora mržnje ima za cilj zastrašivanje čitave javnosti, običnih građana, korisnika društvenih mreža, stanovnika Splita i drugih gradova na čijim ulicama nesmetano marširaju horde uvježbanih, organiziranih, maskiranih, nabrijanih mladića u borbenim formacijama.

Na novinarima demonstriraju silu i prijetnje.

A ta sila i prijetnje mogle bi se usmjeriti prema oporbenjacima, kritičarima, ljevičarima, kritičarima HDZ-a i DP-a, biračima oporbenih stranaka, uz zastrašivanje i teroriziranje javnosti koju se želi pasivizirati i kontrolirati.

Politički program efikasniji je uz horde huligana koji napadaju srpske priredbe, ljevičarske kulturne festivale, izložbe, manifestacije, antifašističke povorke, zaustavljaju promet kako bi slikale murale, pozivaju se na Hitlera i Auschwitz.

Pozivi na vješanje

Dok Marin Miletić poziva na vješanje. Dok Ivan Penava štiti nacističke huligane, one s desetinama kaznenih prijava za teška kaznena djela, pa čak i silovanja, od medijske "hajke i harange".

Torcida se tako ponosila svojim naci-korteom, Ajaxovim lijesom, Hitlerom, Auschwitzom i Anne Frank, a sada je pokorno preuzela ulogu žrtve koju se izmanipuliralo i maltretiralo, kritiziralo i osuđivalo, potom progonilo i osudilo te koja traži zaštitu pod skutima vladajućih stranaka.

Malo pomalo, postali su režimski huligani.