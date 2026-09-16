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MONSTRUM IZ ŠIBENIKA

ZAŠTO IH JE MASAKRIRAO? Duju je interventna dovela na sud, u stanu je sve razbio i razbacao

Piše Helena Tkalčević,
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ZAŠTO IH JE MASAKRIRAO? Duju je interventna dovela na sud, u stanu je sve razbio i razbacao
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Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Duje E. (24) u stanu u Šibeniku nožem je ubio mladića (28) i teško ozlijedio djevojku (22)

Duju E. (24), osumnjičenog za ubojstvo 28-godišnjaka i pokušaj ubojstva 22-godišnjakinje u Šibeniku, na sud je radi određivanja istražnog zatvora dovela specijalna policija naoružana dugim cijevima. Nabildanog mladića obrijane glave s tamnom bradom vodili su ruku vezanih na leđima i u bijelom jednokratnom kombinezonu, poput onih kakve koriste forenzičari tijekom izuzimanja tragova.

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Monstruma priveli na sud: Ovo je osumnjičeni ubojica (24) iz Šibenika, čuva ga interventna VIDEO
Monstruma priveli na sud: Ovo je osumnjičeni ubojica (24) iz Šibenika, čuva ga interventna | Video: 24sata/pixsell

Naime, na odjeći i obući koju počinitelj nosi u vrijeme zločina mogu se nalaziti važni biološki, tekstilni i drugi tragove, poput krvi ili epitelnih stanica žrtve, vlakana odjeće i slično. Stoga se ona nakon uhićenja izuzima od osumnjičenih, a daju im se kombinezoni dok im ne stigne zamjenska civilna odjeća. Izuzeta odjeća šalje se vještacima na analizu, kako bi pokušali ne samo dokazati kontakt, nego i utvrditi dinamiku kaznenog djela.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Duju E. sumnjiče da je u noći na 15. rujna u apartmanu u Ulici Ante Starčevića tijekom zajedničkog druženja nožem napao 28-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu. Nakon toga je, sumnja policija, nožem napao i 22-godišnjakinju te joj nanio ozljede opasne po život.

- Nakon što je osumnjičeni 24-godišnjak brzom reakcijom policijskih službenika pronađen, radi stanja u kojemu se nalazio liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - naveli su iz PU šibensko-kninske.

Policija je dojavu o zločinu zaprimila oko 2.30 sati. Istražitelji su se jedva probili u apartman, u kojemu su sav namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene. Zatekli su mrtvog muškarca i teško ozlijeđenu djevojku, koju su djelatnici Hitne pomoći prevezli u šibensku bolnicu.

- Pacijentica je zadobila višestruke teške tjelesne ozljede i u trenutku prijema na Objedinjeni hitni bolnički prijem bila je životno ugrožena. Nakon žurno provedene dijagnostičke obrade podvrgnuta je kirurškom zahvatu, a trenutačno je smještena u Jedinici intenzivnog liječenja - rekla je ravnateljica bolnice Ivana Skorić za RTL.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Istražitelji sumnjaju da je Duje, koji je inače fizički snažan i puno vremena provodi u teretani, nadrogiran doslovno čupao stvari s mjesta. Iz još nepoznatog razloga, vjerojatno u tom sumanutom stanju, okomio se na dvojac koji inače nije iz Šibenika. Masakrirao ih je, a potom nestao.

Iz PU šibensko-kninske su potvrdili kako su prethodnih godina nekoliko puta postupali prema njemu te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela iz domene zlouporabe droga i imovinskog kriminaliteta. Kako navodi Slobodna Dalmacija, prošle godine bio je u istražnom zatvoru zbog naručivanja droge s tzv. darkneta. 

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

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