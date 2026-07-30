Željko Kerum proširio je konobu dodatnim kompleksom zgrada. Bili su tu kapelica, strojarnica, bazen... Građevinska inspekcija naložila je da se sve mora ukloniti. On ih je ignorirao
Zašto je uhićen Željko Kerum? Bespravno gradio, službenik mu sve legalizirao uz lažne papire
U akciji Uskoka uhićen je bivši gradonačelnik Splita, bivši saborski zastupnik te poduzetnik, Željko Kerum, javlja Slobodna Dalmacija.
Policija ga je navodno privela dok je boravio u Veloj Luci, a uhićenje je navodno povezano s istragom u aferi "Konoba Pršut". Slučaj je u javnost dospio nakon nedavnih tekstova novinara Denisa Mahmutovića na Telegramu kako su restoran Pršut, kompleks zgrada, kapelica i drugi Kerumovi objekti izgrađeni su bespravno.
Telegram je još početkom svibnja pisao o Kerumovom novootvorenom restoranu. Otkrili su da su konoba i kompleksi zgrada uz nju podignuti bespravno. U tom kompleksu zgrada nalazili su se kapelica, strojarnica, bazen i druge katnice. Građevinska inspekcija utvrdila je nelegalnu gradnju i uklanjanje objekta. Kerum ih je ignorirao, otvorio je i počeo poslovati.
Sve to bilo je moguće, pisao je Telegram, jer je službenik Andrija Polić pravnom akrobacijom utvrdio da se u službenim državnim kartama vide zgrade koje nisu postojale pa je temeljem toga lažiranim papirima Kerumu omogućio legalizaciju nadograđene konobe. I Polić je uhićen u akciji Uskoka.
Telegram je pisao i o Perli, Kerumovom luksuznom hotelskom resortu u Rogoznici. Objavili su kako je Kerum i tamo ilegalno gradio. Otkrili su kako je sagradio vilu i kompleks koji se proteže preko pomorskog dobra te ga potom založio za višemilijunske kredite.
Novinar Denis Mahmutović pisao je i kako je Kerum prije više od 12 godina podignuo nezakonito pristanište za jahte na pomorskom dobru, odmah do resorta. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zabranilo je korištenje privezišta te naložilo uklanjanje.
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