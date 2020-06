Zašto je za proizvodnju ovih naočala potrebno i do 4 mjeseca

Za stvaranje samo jednog okvira koriste se stotine složenih procesa, a mnoštvo iskusnih majstora doprinosi konačnom proizvodu

<p>U danima pred nama sunčane naočale bit će neizostavan modni dodatak koji gotovo da i nećemo skidati. Nova sezona donijela je neke nove trendove, ali i dalje ostajemo vjerni klasičnim oblicima, koji su istovremeno moderni, zabavni, urbani i elegantni. Upravo se takvi modeli nalaze u kolekciji popularnog brenda, čije su sunčane naočale najprodavanije u 2019. godini i čija popularnost ne jenjava. Riječ je o <strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Maus Makyju</a></strong>, brendu prepoznatljivom po tome što klasičnim oblicima sunčanih naočala daje moderno ruho.</p><p>Osim neodoljive estetike, ove sunčane naočale odlikuje i nemjerljiva kvaliteta. Za stvaranje samo jednog okvira koriste se stotine složenih procesa, a mnoštvo iskusnih majstora doprinosi konačnom proizvodu. Izrada jednih <strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Maus Maky</a></strong> naočala traje čak četiri mjeseca.</p><p><strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust do 60% >></a></strong></p><p>Kako bi se postigla najveća kvaliteta pri izradi <strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Maus Maky</a></strong> sunčanih naočala, primjenjuje se korištenje najvišeg dostupnog stupnja celuloznog acetata. Vrsta plastike dobivena od celuloznog acetata zahtijeva brojne ručne faze rada iskusnih tehničara kako bi se pojačale njene karakteristike kao materijala. Može se naknadno omekšavati i preoblikovati uz uporabu visoke temperature i pritiska, a sa svakim novim hlađenjem postaje sve čvršća. Glavne karakteristike ovog materijala su sjaj, izdržljivost i izvanredna otpornost.</p><p><strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Maus Maky</a></strong> okviri se prema nacrtu izrezuju u željeni oblik pomoću glodalica kojima se automatski upravlja upotrebom računala. Pojedinačne dijelove okvira ručno dorađuju visoko obučeni tehničari koji formiraju krivulju prednjeg okvira te pritišću žice jezgre i šarke u acetatni materijal. Osim toga, dodaju silikonske nosne jastučiće i dovršavaju druge brojne značajke u skladu sa željenim dizajnom. Iskusni tehničari po završetku rezanja i oblikovanja svaki okvir ručno poliraju dok ne postignu željeni sjaj, a potom umeću leće izrađene od mineralnog stakla s UVA i UVB zaštitom. Leće se izrezuju i montiraju na posebnom odjelu, a dostupne su u širokom rasponu boja, debljina i mogućnosti dorade. Na kraju cijelog postupka odvija se faza registracije. Sve komponente sunčanih naočala, od okvira do leća, provjeravaju se pojedinačno i stavljaju u posebno pakiranje.</p><p>Osim što jamče maksimalnu zaštitu očiju, <strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Maus Maky</a></strong> naočale imaju važnu modnu ulogu u svakodnevnim kombinacijama. U nedostatku modne inspiracije, uvijek mogu poslužiti kao as u rukavu koji će staviti točku na „i“ svakom outfitu. U ponudi ovog popularnog brenda pronaći ćete najlegendarnije oblike sunčanih naočala poput Aviatora, Rounda, Panto i CatEyea te druge trendi modele koji će vas na prvi pogled osvojiti svojim vrhunskim dizajnom. Uz sunčane naočale u paketu se nalaze i praktična kožna futrola, krpica za čišćenje, upute i dizajnerska kutija. Ako još niste, zavirite u ponudu <strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Maus Maky</a></strong> brenda i pronađite svoj omiljeni model za ljetnu sezonu.</p><p><strong><a href="https://mausmaky.com/hr/?utm_source=24sata&utm_medium=prclanak13&utm_campaign=prclanak14" target="_blank">Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust do 60% >></a></strong></p>