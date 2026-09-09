Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze

Što im je to trebalo? Osnovno je to pitanje koje se može postaviti za uglednu, utjecajnu i iznimno bogatu obitelj Dodić kojoj su na čelu supružnici Paško i Franciska. Već od ranije je bilo poznato da je na zemljištu zlatara Paška Dodića kod Benkovca bila zakopana ogromna količina samljevenog otpada, a vještačenje koje je sad objavio Uskok je pokazalo da ono ima i svojstvo ekotoksičnosti.

Radi se o zemljištu površine veće od 44.600 četvornih metara kojem je vlasnik Paško Dodić koji nije osumnjičen u dosadašnjoj istrazi, ali jeste njegova supruga Franciska koja je imala tvrtku Izoxeco s Monikom Šincek, suprugom Josipa Šinceka. Šinceki su prvoosumnjičeni za zakapanje otpada i zagađenje u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu, a istraga je kasnije proširena i na Senj.

Vještačenje Geotehničkog fakulteta sada je otkrilo više od šest tisuća tona zakopanog izmiješanog otpada na lokaciji udaljenoj kilometar i pol od centra Benkovca: : mineralnu i sitnu frakciju, plastiku i folije, gumu, tekstil, drvo, staklo, metal i organsku tvar; pretežito mehanički obrađen miješani otpad, kompatibilan s ostacima obrade električne i elektroničke opreme i/ili otpadnih vozila; dijelom građevinski otpad; otpad s pojedinim fragmentima medicinskih rukavica i drugih medicinskih proizvoda. Detektirali su i curenje čestica mikroplastike, ali i opasnog polumetala antimona, zaključili da je okoliš trajno degradiran i da sanacija neće biti moguća u kratkom roku, ali da ju je potrebno provesti kako bi se smanjio rizik.

Zagreb: Dolazak uzvanika na skupštinu Dinama | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za razliku od Šinceka koji su na ilegalnim poslovima s otpadom zarađivali i to im je bila jedina djelatnost, Dodićima ta dodatna zarada sa zakapanjem umjesto zbrinjavanja otpada zaista nije potrebna. Oni su jedni od bogatijih zagrebačkih obitelji, a okosnica poslovanja im je Zlatarna Dodić. Samo lani je tvrtka imala skoro 12 milijuna eura prihoda i skoro 1,4 milijuna eura dobiti. I ranijih godina posluju profitabilno. Zlatarnu danas vode djeca, a cijela obitelj živi u velikom stambeno poslovnom kompleksu u zagrebačkoj Dubravi.

Iz osnovnog posla sa zlatom, razgranali su poslovnu djelatnost i to baš u Lici koju su njihovi partneri Šinceki zagadili s 37.000 tona otpada u Gospiću iz kojih se opasni spojevi cijede u podzemne vode. Na više od 60 hektara tvrtka koju vodi Franciska planirala je cjelogodišnji luksuzni resort u općini Vrhovine, uz sama Plitvička jezera. Zemljište već imaju, a plan je izgraditi dva hotela, turistički kompleks, bungalove, aquapark, skijalište i igrališta za mala sportove. Imaju i Mall Plitvice, Hotele Plitvice, a Paško Dodić je u fokus javnosti došao i jer je u Rakovičkom selu pokrenuo projekt s 35 tipskih kuća. Vlasnici pojedinačnih parcela su njegovi prijatelji i razni uglednici, od bivšeg trenera nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, trenera Ante Čačića, izvršnog direktora Crvenog Križa Roberta Markta, pa do sudaca, odvjetnika, direktora...

Kompleks obitelji Dodić u Dubravi - Googlemaps |

Apsurd je da su i te kuće trebale po prvom planu biti napravljene od inovativnog materijala koji su preradom plastike trebali dobiti Šinceki. Na kraju je plastika ili zakopana ili ostavljena, a građani će platiti milijunsku sanaciju.

O utjecaju Paška Dodića dovoljno govori i da je kum Zdravka Mamića, bio je veliki donator i podupiratelj bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, donirao je i Miroslava Škoru u kampanji, mogao je do bivše utjecajne HDZ-ove Josipe Rimac(danas Pleslić) preko koje je sređivao ispite i svojim poznanicima za što je Rimac kasnije uhićena i optužena...

Kako su obojica iz zagrebačke Dubrave, Paško Dodić je bio u izvrsnim odnosima i s bivšim glavnim državnim inspektorom, HDZ-ovim Andrijom Mikulićem. Mikulić je osumnjičen za primanje mita u slučaju kamenoloma, a Josip Šincek ga je pred Uskokovim istražiteljima teretio da ga je tražio mito od pola milijuna eura, ali to nije dokazano u dosadašnjem tijeku istrage. Poveznica je još jedna: upravo je Mikulić u jednom neformalnom razgovoru rekao da ga je s Josipom Šincekom upoznao Paško Dodić.

Franciska Dodić je osumnjičena u istrazi ne samo zbog zakapanja otpada, nego da je preko tvrtke Izoxeco i opran novac od ilegalne zarade. Tu tvrtku je imala s Monikom Šincek. Za lokaciju u Benkovcu je Dodić tražio i dobio dozvolu za skladištenje kamena, a onda je poslužila za zakapanje otpada. Tvrtka Izoxeco je danas u predstečajnom postupku, a jedino što je Uskok uspio zaplijeniti s njihova računa je manje od 22.000 eura. To vjerojatno nisu ni promili budućeg troška sanacije.

E sad, kako su sve tvrtke iz istrage u stečajnim postupcima, i imovine nemaju ili je imaju jako malo, pitanje je kome će Dodić naplatiti sanaciju otpada na svojoj zemlji. Naime, kad se utvrdi tko je otpad dovezao, država će toj tvrtki narediti da ga ukloni i sanira. Ako se to ne utvrdi, država će to naložiti Pašku Dodiću. On, da bi se naplatio, onda mora privatno tužiti tvrtku koja je vršila odlaganje, a u toj tvrtki je njegova supruga!

Supruga Franciska se nakon uhićenja pred Uskokovim istražiteljima branila tvrdnjom da su ju Šinceki prevarili, a da nešto nije u redu, shvatila je navodno kad su joj se prestali javljati na pozive.

No prema informacijama 24sata, barem jedan svjedok tvrdi da ju je vidio u posjetu u Gospiću, koji je trajao kratko, pa je nastavila putovanje dalje. Međutim, ako je shvatila da se radi o prevari, nije jasno zašto nisu odustali od poslovnog pothvata, nego su umjesto toga dozvolili zakapanje otpada na svom zemljištu kod Benkovca.

Po riječima Franciske Dodić u Uskoku, trebali su graditi kućice od termobetona u kojem bi 90 posto materijala bila reciklirana plastika, patent koji su Šincekovi nazvali Izoxeco, isto kao što je i ime tvrtke.

Nadalje, pregledali smo stečajnu dokumentaciju tvrtke Izoxeco i našli da i Paško i Franciska od tvrtke traže novac, on oko 118 tisuća eura na ime Ugovora o ustupu potraživanja još od 2016. godine, ako je vjerovati sudskim dokumentima. Ona traži oko 150 tisuća po ugovorima o cesiji i zajmu. I sama Zlatarna Dodić od Izoxeca traži oko tisuću eura. I Grad Benkovac je pokušao ovršiti račun tvrtke zbog duga oko 223.000 eura na ime neplaćenog komunalnog doprinosa, ali bezuspješno.

Ali među dokumentima o predstečaju je i obrazloženje Uskoka u kojem se vidi da je Izoxeco deset mjeseci prije državne blokade i uhićenja itekako imao novca, odnosno Uskok tvrdi da je tvrtka poslužila za pranje novca. Opisali su i da je Šincekov Tipos resurs naplatio 369.000 eura od tvrtke CE-Z-AR Petra Pripuza za zbrinjavanje plastike. Šincek je to naplatio prilično jeftino, a plastika je ostala odložena i zakopana. Uskok sumnja da je odmah nakon naplate novca od Pripuza povezani Izoxeco izdao lažnu fakturu Tipos resursu na 350.000 eura. Tako su prikrivali trag novca, a lažno su umanjili i PDV koji su morali platiti državi. Kad je novac stigao u Izoxeco, 100.000 eura odmah je završilo kod Franciske Dodić na temelju ugovora koji Uskok također smatra fiktivnim. Zatim je Izoxeco dao i pozajmicu Šincekovoj tvrtki, a nije opisano kako je poslije potrošen ostatak novca kojem su prikrivali trag.

Iz poslovnih krugova smo čuli da je Dodiću ovaj slučaj veliki udar na poslovnu reputaciju, te bi najradije da se nisu upuštali u dealove sa Šincekima. Ali sada će supruga teško izbjeći kaznenu odgovornost za teško onečišćenje okoliša.