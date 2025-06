Zašto Milanović više ne brani 'galsko selo od kolonizatora'?

Krajem studenog prošle godine, u jeku kampanje za drugi mandat, predsjednik Zoran Milanović naširoko je debatirao o Ustavnom sudu, o HDZ-ovu pokoravanju institucija, o uzurpaciji države i na koncu poručio: "Galsko selo od kolonizatora branim ja i nitko drugi".

A tko sada brani to "galsko selo"?

Zar onaj tko surađuje s "kolonizatorima"?

Milanović se prema Ustavnom sudu i postizbornim kontroverzama koje prate podjele u tom sudu i odluke koje u tijesnim izbornim utrkama idu u korist HDZ-a danas odnosi kao prema "španskom selu".

SDP diže glas, Arsen Bauk šalje dramatične prijetnje, u medijima se vodi rasprava o stranačkim podjelama na Ustavnom sudu kakve nikad dosad nisu viđene, čak i Jadranka Kosor poziva Milanovića da se oglasi o tome, ali predsjednik Republike upadljivo šuti.

Dapače, surađuje s Andrejom Plenkovićem oko tema o kojima je prvih pet godina vodio bespoštedni politički i osobni rat, nakon što je optužio Plenkovića da želi pokoriti sve institucije, dok se prema Ustavnom sudu odnosio s neskrivenim prezirom.

Šuti i o Turudiću

Milanović je šutio i o drugoj omiljenoj meti svojih kritika, Ivanu Turudiću, u situaciji kad je Državno odvjetništvo preuzelo aktivnu ulogu u progonu oporbenih kandidata i stranaka u kampanji za lokalne izbore.

Tko onda brani "galsko selo od kolonizatora"?

Sve to rezultiralo je drastičnim padom Milanovićeva rejtinga. U najnovijem istraživanju Crodemoskopa za RTL televiziju predsjednik Republike pao je s 29,4 posto popularnosti u travnju na 23,8 posto u lipnju. Dok je istodobno Andreju Plenkoviću i HDZ-u značajno skočio rejting.

Nije da Milanovića to nešto uzbuđuje. On nema potrebe osvrtati se na rejting u svom drugom mandatu koji počinje sličiti na prijevremenu mirovinu, uoči one prave koju je već najavio po isteku mandata. Ali pokazuje da su građani primijetili njegovu naglo pasivnost u obrani od "kolonizatora".

Postojeće stanje

Milanović je htio biti SDP-ov premijerski kandidat, proglasio se liderom opozicije, čak i jedinom branom HDZ-ovoj uzurpaciji države i institucija, vodio je ratove protiv Turudića i Ustavnog suda, balansirao na granici izvanrednog stanja, a nakon uvjerljive pobjede u drugom krugu predsjedničkih izbora kao da se pomirio s postojećim stanjem.

"Predsjednička dužnost, prema Ustavu, ima relativno ograničene ovlasti, ali ih ima", poručivao je Milanović u studenom prošle godine. "Ima značajnu simboličnu ulogu, ali ide se do kraja".

Je li Milanović možda došao do svog kraja?

"Zamorac Primorac"

Jer prije predsjedničkih izbora nazivao je Ustavni sud "političkim sudom" i optuživao ga da je svoju odluku o tome da se predsjednik Republike ne smije kandidirati na parlamentarnim izborima "donio u dogovoru s Plenkovićem". "On je doveden na razinu stranačke krčme, što ranije nije bio", kazao je Milanović, dodajući kako Plenković "želi potpunu kontrolu, kroz svog zamorca Dragana Primorca i kroz Ustavni sud".

Primorca nema na Pantovčaku, ali zasad na Pantovčaku nema ni predsjednika koji bi pružao otpor ponašanju Plenkovića, Ustavnog suda, Ivana Turudića i ostalih.

A Ustavni sud danas se dijeli po stranačkoj liniji i donosi odluke koje idu u korist HDZ-u u tijesnim lokalnim utrkama, kao što je Turudić u kampanji uhićivao oporbene predstavnike i otvarao slučajeve u kojima je čak i privodio aktualne gradonačelnike poput Tomislava Tomaševića na saslušanje.

Dok Milanović šuti.

Ne vraća uslugu

Kao što je praktički odšutio čitavu kampanju za lokalne izbore, nakon što se progurao u ulogu premijerskog kandidata SDP-a i nakon što je tražio od oporbe da ga podrži na predsjedničkim izborima. Nije se pretrgao u nastojanjima da oporbi u zadnjoj kampanji vrati uslugu.

"Galsko selo od kolonizatora branim ja i nitko drugi", kaže Milanović, naš samozvani Asterix (da ne kažemo Obelix) koji vlastoručno - uz pomoć čarobnog napitka - brani Ustav, državu, institucije, demokraciju, Hrvatsku od najezde HDZ-a.

No ako je državu branio "samo on i nitko drugi", što se događa kad ga ne brani ni Milanović? Pogodili ste, ne ostaje nitko drugi.