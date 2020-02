Zašto nam treba glazba za dobar trening?

Jeste li ikad ušli u teretanu i osjetili nedostatak snage i motivacije, ali nakon što ste čuli samo nekoliko taktova vaše omiljene pjesme, sve se vratilo u normalu? To je samo jedna od mnogih prednosti slušanja glazbe tijekom vježbanja.

Utjecaj na vježbanje

Dobro postavljena lista pjesama nas motivira i omogućava da prevladamo vlastite slabosti. Ne utječe samo na emocije, pomažući se osloboditi stresa i opustiti nas. Ono što je važno - glazba koja dolazi izravno iz slušalica udaljuje nas od vanjskih zvučnih podražaja, a to pomaže da se fokusiramo isključivo na vježbanje.

Glazbeni ritam također postavlja tempo, sinkronizaciju i tijek pokreta. Na primjer, stalni tempo pjesme pomaže tijelu da se navikne na dugotrajne sekvence pokreta, npr. kod trčanja.

Ugodni zvukovi također odvlače pažnju mozga od boli i umora, a kao rezultat toga možete dulje i učinkovitije vježbati.

Kako postaviti dobru listu pjesama

Isplati se utrošiti neko vrijeme pripremajući kolekciju pjesama za trening. Izbor glazbenog žanra ovisi o individualnom ukusu, ali ako je moguće, odaberite pjesme s bržim ritmom - na primjer elektronikom ili rockom i heavy metalom - kako bi se održalo pravilno ponavljanje pokreta.

Tempo pjesme mjeri se u otkucajima u minuti (BPM). To možete lako procijeniti pljeskajući ritmom 10 sekundi i brojeći "ritmove", a rezultat pomnožite sa 6. Dakle, ako ste pljeskali 20 puta, tempo je 120 BPM. Primjerice, "Livin 'On A Prayer" Bon Jovija ima tempo od 122 otkucaja u minuti i "Get Lucky" od Daft Punk feat. Pharrell Williams je 116 BPM.

Uživajte u dobrom zvuku

Kako bi pružio najbolje moguće iskustvo slušanja, Huawei je razvio napredni audio digitalni procesor zvuka za Kirin A1 čip. Čip je vodeći u industriji u frekvenciji obrade zvuka brzinom do 356MHZ. Precizan 3A algoritam za smanjenje buke u stvarnom vremenu omogućuje HUAWEI FreeBuds 3 da učinkovito smanjuju buku iz okoline i omogućava uživanje u čistom i ugodnom audio doživljaju čak i u bučnom okruženju.

HUAWEI FreeBuds 3 su prve otvorene TWS slušalice koje podržavaju smanjenje buke i precizno poništavaju aktivnu buku u stvarnom vremenu. Ako dvaput dodirnete lijevu ušnu slušalicu za uključivanje / isključivanje ANC funkcije, i dalje možete uživati ​​u kristalno čistoj glazbi, čak i u prepunom vlaku ili bučnom restoranu.

