Ivan Penava, političar koji je karijeru gradio na međunacionalnim napetostima i huškanju protiv Srba, nakon splitskog napada na Srbe čudi se kako baš Srbi imaju najveći problem od svih nacionalnih manjina.
'Zašto nijedna manjina nema problem, osim Srba'? Pa zbog ustaša, crnokošuljaša i Penave
"Zašto u Hrvatskoj nijedna manjina nema problem, osim Srba", zavapio je ovoga tjedna Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, čiji su dužnosnici javno pozdravili napad pedesetak crnokošuljaša na srpske folkloraše u Splitu.
Na tom skupu zatekao se i Marko Veselinović, dužnosnik splitske Prosvjete, koji je razgovarao s maskiranim huliganima nakon što su upali na priredbu i prijetili djeci i starcima.
Veselinović je, kako su pisala 24 sata, vukovarski branitelj, dobitnik priznanja na obranu Vukovara, umirovljeni policajac koji je u Vukovaru 1991. godine imao zadatak organizirati policiju čije snage su na početku branile grad od sve žešćih napada, a onda se iz Vukovara povukao među posljednjima kroz Kukuruzni put.
Zašto je on, kao Srbin, imao problem, a istodobno je vukovarski branitelj?
Zašto branitelj ima problem?
Zašto branitelj Veselinović ima problem? Zato što je kao Srbin bio izložen napadu, prijetnjama, šikaniraju grupe ustaša i huligana na kulturnoj priredbi u Splitu.
Srbi kao nacionalna manjina "imaju problem" zato što ih ustaše, fašisti, crnokošuljaši, nacionalisti, šovinisti, stožeraši i šatoraši, provociraju i napadaju, prijete im i na njih huškaju.
Zašto baš "Srbi imaju problem"?
Zato što su Hrvati imali problem sa ćirilicom u Vukovaru, zbog čega je organizirana rulja udarila čekićima po službenim tablama na državnim zgradama.
Penava i Srbi
Ivan Penava imao je problem sa Srbima u Vukovaru, protiv kojih je huškao, oduzimao im prava, mijenjao Statut grada, zalagao se za segregaciju i prozivao ratne zločince da slobodno šeću Vukovarom. Na tome je skupljao političke bodove i održavao se na vlasti.
Hrvati su na fašniku spaljivali lutke Milorada Pupovca, srpskog političara i višegodišnjeg koalicijskog partnera HDZ-a, kao simbola progona svih Srba i srpske manjine u Hrvatskoj.
Penava i Domovinski pokret već godinama vode kampanju protiv Srba, uključujući i zahtjev da se prekine financiranje srpskih "Novosti".
Ako zađemo malo dalje u prošlost, sjetit ćemo se kako je HDZ-ovac Josip Đakić 2011. godine u izbornoj kampanji komentirao buduće ministre u SDP-ovoj Vladi i izjavio: "Ranko, Rajko, Zoki, Veljko, Rade... Mislio sam da sastavljaju srpsku vladu, a ne hrvatsku".
Njegov sin je za jedan Božić na Facebooku objavio fotografiju osobe s ustaškim znakovljem koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama i napisao "Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan božić".
Mamić i Jovanović
Tih godina Zdravko Mamić je u radijskom intervjuu za tadašnjeg SDP-ova ministra sporta Željka Jovanovića izjavio da je "Srbin krvavih očnjaka iz čijih očiju šiklja krv, a kada se nasmije, vidite samo zube spremne na klanje, on je uvreda za hrvatski um, hrvatski mozak i hrvatskog čovjeka, on je najveći hrvatomrzac".
Željko Jovanović, inače, bio je hrvatski branitelj. A Mamić je oslobođen na sudu kojim je predsjedao Ivan Turudić.
A onda dolazimo do ustaša, do Jasenovca i do ZDS-a koji je jasna prijetnja svim Srbima, od NDH preko Domovinskog rata do današnjih vremena.
"Zašto samo Srbi imaju problem"?
Zbog svega nabrojanog, ali i više od toga.
ZDS i Jasenovac
Zbog govora mržnje, zbog Penave i Domovinskog pokreta, zbog radikalne desnice, zbog HDZ-ovaca koji su podržavali stožeraše i šatoraše, sada koaliraju s Penavom, urlaju ZDS na Thompsonovom mitingu i omogućavaju održavanje skupa o Jasenovcu u Hrvatskom saboru...
Srbi imaju problem zato što Andrej Plenković punih deset godina odbija zahtjeve manjina i antifašista da se ZDS i ustaški simboli zabrane i sankcioniraju Kaznenim zakonom.
Srbi imaju problem jer se godinama na nogometnim stadionima složno ori "Ubij Srbina" i "Srbe na vrbe" i što se na fasadama pišu grafiti "Mrzim školu i Srbe".
Srbi imaju problem jer se crnokošuljaši, ustaše, huligani, desničarski populisti, huškači i nasilnici ne obaziru na činjenicu da je Veselinović iz Prosvjete branio Vukovar, da je Jovanović bio branitelj, da mnogi Srbi imaju braniteljski staž i da su oni lojalni hrvatski građani.
Lojalniji od svih "najvećih" Hrvata koji državu pljačkaju, potkradaju, uništavaju, demontiraju i devastiraju.
Pogonsko gorivo
Srbi imaju problem jer se na mržnji prema Srbima napajaju Penava i njemu slični, zato što je to pogonsko gorivo za političku desnicu, Srbi su dežurni krivci za sve što se događa u Hrvatskoj, savršeni paravan za nesposobnost, nekompetentnost i impotentnost političke desnice, kao što su katalizator za kleronacionalističku revoluciju koja se zahuktala nakon Thompsonova mitinga.
Bez svih njih Srbi ne bi imali problem. Bez ustaša i crnokošuljaša, huligana i klerofašista, šatoraša i stožeraša, huškača i demagoga, Srbi se ne bi osjećali ugroženom u svojoj državi, ne bi bili manjina izložena napadima i prijetnjama.
Pa makar bili branitelji Vukovara. Penavinog Vukovara.
