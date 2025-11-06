'Zašto nijedna manjina nema problem, osim Srba'? Pa zbog ustaša, crnokošuljaša i Penave

"Zašto u Hrvatskoj nijedna manjina nema problem, osim Srba", zavapio je ovoga tjedna Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, čiji su dužnosnici javno pozdravili napad pedesetak crnokošuljaša na srpske folkloraše u Splitu.

Na tom skupu zatekao se i Marko Veselinović, dužnosnik splitske Prosvjete, koji je razgovarao s maskiranim huliganima nakon što su upali na priredbu i prijetili djeci i starcima.

Veselinović je, kako su pisala 24 sata, vukovarski branitelj, dobitnik priznanja na obranu Vukovara, umirovljeni policajac koji je u Vukovaru 1991. godine imao zadatak organizirati policiju čije snage su na početku branile grad od sve žešćih napada, a onda se iz Vukovara povukao među posljednjima kroz Kukuruzni put.

Zašto je on, kao Srbin, imao problem, a istodobno je vukovarski branitelj?

Zašto branitelj ima problem?

Zašto branitelj Veselinović ima problem? Zato što je kao Srbin bio izložen napadu, prijetnjama, šikaniraju grupe ustaša i huligana na kulturnoj priredbi u Splitu.

Srbi kao nacionalna manjina "imaju problem" zato što ih ustaše, fašisti, crnokošuljaši, nacionalisti, šovinisti, stožeraši i šatoraši, provociraju i napadaju, prijete im i na njih huškaju.

Zašto baš "Srbi imaju problem"?

Zato što su Hrvati imali problem sa ćirilicom u Vukovaru, zbog čega je organizirana rulja udarila čekićima po službenim tablama na državnim zgradama.

Penava i Srbi

Ivan Penava imao je problem sa Srbima u Vukovaru, protiv kojih je huškao, oduzimao im prava, mijenjao Statut grada, zalagao se za segregaciju i prozivao ratne zločince da slobodno šeću Vukovarom. Na tome je skupljao političke bodove i održavao se na vlasti.

Hrvati su na fašniku spaljivali lutke Milorada Pupovca, srpskog političara i višegodišnjeg koalicijskog partnera HDZ-a, kao simbola progona svih Srba i srpske manjine u Hrvatskoj.

Penava i Domovinski pokret već godinama vode kampanju protiv Srba, uključujući i zahtjev da se prekine financiranje srpskih "Novosti".

Ako zađemo malo dalje u prošlost, sjetit ćemo se kako je HDZ-ovac Josip Đakić 2011. godine u izbornoj kampanji komentirao buduće ministre u SDP-ovoj Vladi i izjavio: "Ranko, Rajko, Zoki, Veljko, Rade... Mislio sam da sastavljaju srpsku vladu, a ne hrvatsku".

Njegov sin je za jedan Božić na Facebooku objavio fotografiju osobe s ustaškim znakovljem koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama i napisao "Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan božić".

Mamić i Jovanović

Tih godina Zdravko Mamić je u radijskom intervjuu za tadašnjeg SDP-ova ministra sporta Željka Jovanovića izjavio da je "Srbin krvavih očnjaka iz čijih očiju šiklja krv, a kada se nasmije, vidite samo zube spremne na klanje, on je uvreda za hrvatski um, hrvatski mozak i hrvatskog čovjeka, on je najveći hrvatomrzac".

Željko Jovanović, inače, bio je hrvatski branitelj. A Mamić je oslobođen na sudu kojim je predsjedao Ivan Turudić.

A onda dolazimo do ustaša, do Jasenovca i do ZDS-a koji je jasna prijetnja svim Srbima, od NDH preko Domovinskog rata do današnjih vremena.

"Zašto samo Srbi imaju problem"?

Zbog svega nabrojanog, ali i više od toga.

ZDS i Jasenovac

Zbog govora mržnje, zbog Penave i Domovinskog pokreta, zbog radikalne desnice, zbog HDZ-ovaca koji su podržavali stožeraše i šatoraše, sada koaliraju s Penavom, urlaju ZDS na Thompsonovom mitingu i omogućavaju održavanje skupa o Jasenovcu u Hrvatskom saboru...

Srbi imaju problem zato što Andrej Plenković punih deset godina odbija zahtjeve manjina i antifašista da se ZDS i ustaški simboli zabrane i sankcioniraju Kaznenim zakonom.

Srbi imaju problem jer se godinama na nogometnim stadionima složno ori "Ubij Srbina" i "Srbe na vrbe" i što se na fasadama pišu grafiti "Mrzim školu i Srbe".

Srbi imaju problem jer se crnokošuljaši, ustaše, huligani, desničarski populisti, huškači i nasilnici ne obaziru na činjenicu da je Veselinović iz Prosvjete branio Vukovar, da je Jovanović bio branitelj, da mnogi Srbi imaju braniteljski staž i da su oni lojalni hrvatski građani.

Lojalniji od svih "najvećih" Hrvata koji državu pljačkaju, potkradaju, uništavaju, demontiraju i devastiraju.

Pogonsko gorivo

Srbi imaju problem jer se na mržnji prema Srbima napajaju Penava i njemu slični, zato što je to pogonsko gorivo za političku desnicu, Srbi su dežurni krivci za sve što se događa u Hrvatskoj, savršeni paravan za nesposobnost, nekompetentnost i impotentnost političke desnice, kao što su katalizator za kleronacionalističku revoluciju koja se zahuktala nakon Thompsonova mitinga.

Bez svih njih Srbi ne bi imali problem. Bez ustaša i crnokošuljaša, huligana i klerofašista, šatoraša i stožeraša, huškača i demagoga, Srbi se ne bi osjećali ugroženom u svojoj državi, ne bi bili manjina izložena napadima i prijetnjama.

Pa makar bili branitelji Vukovara. Penavinog Vukovara.