Zašto nitko ne želi otkriti odakle Gabrijeli Žalac 200 tisuća eura kojima je kupila manju kaznu?

Ovo se vjerojatno može dogoditi samo u Hrvatskoj.

Da se proces priznavanja krivnje u korupcijskom procesu pretvori u novi potencijalni korupcijski skandal.

Ili da makar potakne nove sumnje, nedoumice, medijske napise, pa čak i reakcije saborskih zastupnika.

Saborska zastupnica SDP-a Marija Lugarić uputila je jutros zastupničko pitanje ministru pravosuđa Ivanu Habijanu o tome "tko je uplatio 200 tisuća eura" za bivšu ministricu Gabrijelu Žalac na ime njezina priznanja krivnje i djelomične naknade štete.

A i mediji su ovih dana nastojali doznati porijeklo novca koji je uplaćen za bivšu ministricu koja je time postigla nagodbu s tužiteljima i dobila samo dvije umjesto osam godina zatvora za zloupotrebu položaja i trgovanje utjecajem u aferi Softver.

Afera je trebala biti okončana, samo da bi se potencijalno otvorila nova afera.

Odakle pare?

Nitko od uključenih ne želi otkriti odakle bivšoj ministrici, a sada neuspješnoj poduzetnici tih 200 tisuća eura kojima je izborila smanjenje zatvorske kazne. Nacional nije uspio dobiti odgovor čak ni od Ureda europskog tužitelja, dok je od Županijskog suda u Zagrebu dobio odgovor u kojem je ptvrđeno da EPPO nije čak ni dostavio uplatnicu o uplaćenom novcu.

Trebao je to biti jednostavan podatak. Ali čini se da nije tako.

Ne samo da se Žalac svojom nagodbom s tužiteljima spasila dugogodišnje zatvorske kazne, što je izazvalo negodovanje u javnosti, već je ostalo nepoznato porijeklo novca koji je uplatila na ime smanjenja kazne. Naravno, ako ga je uopće uplatila.

A to sada otvara prostor, možda nepotrebno, novim nagađanjima, pitanjima i sumnjama.

Čiji je Mercedes?

Kao da toga već nije bilo dovoljno u karijeri Gabrijele Žalac, ne samo u vezi onog famoznog mercedesa parkiranog u njezinu dvorištu prije nekoliko godina.

Zašto je to velika tajna? Zašto čak ni europski tužitelji, na ime transparentnosti, ne žele otkriti tko je zapravo platio taj nemali iznos za bišvu ministricu koja, barem po službenim podacima, životari.

Ako je to bila njezina majka, vlasnica apartmana i nekretnina, zbog čega se to onda ne bi otkrilo javnosti? Ako je rodbina složno skupila pare, zašto se to taji? Ako je uskočio HDZ, neka se to otkrije. Ako je Plenković dao ruku, neka se i to zna.

Zar se i ovo može smatrati inačicom "lexa AP"? Zar se ni iz javnog postupka ne mogu dobiti sve informacije?

Afera na aferu

Na ovaj način otvara se prostor raznim nagađanjima. A ona ne govore samo o Gabrijeli Žalac, već i o europskim tužiteljima koji odbijaju otkriti podatke o uplati i porijeklu novca, pa čak i u korupcijskom slučaju i postupku protiv ministrice koja priznaje krivnju za korupciju.

Sad se afera naslonila na aferu, priznanje krivnje izazvalo pitanja o novoj krivnji, nagodba je odvela priču u novom pravcu, s novim pitanjima i akterima.

Ako je sve čisto, zašto se ne pokaže uplatnica?

Javnost ima pravo znati je li Žalac uplatila 200 tisuća eura i odakle joj taj novac, je uplatio netko drugi i tko bi to bio, kao i odakle njima novac. Zar bi objava tog podatka bila skandaloznija od skrivanja tog podatka?

U ovoj državi ništa nas ne bi trebalo iznenaditi.