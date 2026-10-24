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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
KOALICIJA NA APARATIMA PLUS+

Zašto Penava žudi da dobije nogu? 'Nama sve odugovlače, a SDSS-ovi zahtjevi su prioritet'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,

Dok Domovinski pokret tvrdi da Plenković ignorira njegove prioritete, u HDZ-u vjeruju da Penava sukobom pokušava spasiti stranački rejting i natjerati premijera da ga izbaci iz vlasti

Ivanu Penavi politički bi možda najviše odgovaralo da ga Andrej Plenković izbaci iz koalicije. Mogao bi tada govoriti da je kažnjen zbog svojih uvjerenja, da nije pristao na kompromise i da je napustio vlast jer mu je od položaja važnija Hrvatska. Mnogo bi teže bilo objasniti zašto je sam srušio većinu u kojoj njegova stranka sudjeluje, što je time postigao i s kakvim bi rezultatom izašao pred birače. Između tih dviju mogućnosti nalazi se današnja politika predsjednika Domovinskog pokreta, proizvodi razloge za raskid, ali odluku o raskidu pokušava prepustiti premijeru.

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