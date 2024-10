Zašto plaćamo skupu hranu? Dabro: Evo slučaj s lubenicama

Zagreb: Održana 31. sjednica Vlade Republike Hrvatske | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Mi smo ulaskom u EU prihvatili tržišnu igru. To je zadana priča. Ministarstvo je dalo smjer do 2030. za podizanje samodostatnosti, a to možemo smanjenjem troškova proizvodnje, kaže Josip Dabro