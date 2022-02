Ministar obrane Mario Banožić upitan o priopćenju u kojem tvrdi kako je predsjednik Zoran Milanović pogodovao u slučaju radova na vili Kovač, nakon čega su ga iz Državnih nekretnina demantirali, kaže da ga nisu ni demantirali niti je lagao.

- Ovo je ista rečenica koju su Državne nekretnine izjavile kada je bilo pitanje o dužnosničkom stanu kojeg ja koristim - rekao je u razgovoru za RTL Danas i dodao da je od predsjednik Milanovića tražio da pojasni radove i smatra da je morao znati za njih jer su izvođeni netom prije nego je on išao boraviti tamo.

'Na koji način Banožić "mažnjava"?'

Rekao je to, kaže Banožić, da se prestanu koristiti riječi da je netko nešto "maznuo", "spremio". Navodi kako je poslao priopćenje da se otvori tema na koji način to Banožić mažnjava, da mu se uzvraća ružnim riječima, a to isto radi predsjednik. Dodao je i da nije insinuirao, odnosno ne smatra da je radove potaknuo predsjednik.

- Ajmo postaviti stvari i reći da svi dužnosnički stanovi funkcioniraju, da o njima brinu Državne nekretnine i da se ne ulaže po ničijem nalogu nego po nalogu uprave - rekao je na pitanje je li ovo bio eksperiment.

'Zašto sam nazvao Milanovića dilerom? Javnost neka prosudi'

Objasnio je i način njihove komunikacije te je li trenutna na razini ministra ili dječjeg vrtića.

- Rekao sam kako sam mislio. Javnost može sama prosuditi sa salvom svih uvreda koje sam primio i nastavljam primati. To pokušavam stoički podnijeti i to dok vodim važan resor, a predsjednik to koristi da bi pokazao da on kao vrhovni zapovjednik ima pravo na nešto. Kada nije našao ništa u obrani, onda se uključio u resor državnih nekretnina - rekao je.

Aparat za kavu od dvije tisuće eura

Što se tiče aparata za kavu od 2000 eura koji je navodno nabavljen u vili kaže da ne zna postoji li te kaže da nije sudjelovao u narudžbi ni ovog ni drugih aparata u stanovima.

'Ako se Đerek prikazuje kao heroina, nek iznosi stvari cjelovito'

Objasnio je i zašto proziva zviždačicu Maju Đerek koja je podnijela kaznenu prijavu oko obnove Vile i spornih 28 poslova istoj tvrtki. Banožić kaže da nije sudjelovao u javnim nabavama i ne zna koje su tvrtke radile koje stanove.

- Đerek sam zamjerio da se, ako želi već prikazati kao heroina koja se bori protiv nezakonitog rada, onda mora iznositi stvari cjelovito. Nemoguće je da nije znala za ovu nekretninu - rekao je ministar.

Tvrdi i kako ne može govoriti jesu li poslovi namješteni, a kaže kako su Državne nekretnine pravna osoba i imaju procedure u kojima ministar obrane ne sudjeluje. Ne štiti nikoga iz Državnih nekretnina, kazao je i dodao da je tamo došao u zadnjoj godini mandata. Kroz polugodišnja i godišnja izvješća je, navodi, kontaktirao s Renatom Sabo te dodaje da nije nikada bio u vili Kovač.

"Diler nekretnina" i - "diler"

U priopćenju je Banožić predsjednika Milanovića nazvao dilerom.

- Ako nekog u priopćenju, mene, nazovete dilerom nekretnina onda se moram pitati zašto vam ta prva riječ padne na pamet. I to je bio moj odgovor, neka javnost prosudi. Moji odgovori nisu bili destruktivni i napadački, vrijeđajući za razliku od Milanovića koji to konstantno čini - naveo je ministar.

Je li pak prešao granicu dobrog ukusa, govori da je dobar ukus prijeđen samom komunikacijom.

- Pristojno se obraniti. Kada je predsjednik Republike Hrvatske rekao da će tuči većim kalibrima, u javnosti se počelo mene prezentirati kao nefunkcionalnog za rad - rekao je.

Pozvao Milanovića na suradnju

Naposljetku je pozvao Milanovića na suradnju.

- Iako se osjećamo elagodno, mi nastavljamo raditi. Ovim putem upućujem javni poziv - predsjedniče sjednimo za stol i porazgovarajmo o HV-u - rekao je.

Tvrdi kako ponekad grubosti ne možete izbjeći, ali kaže da nastoji ljude ne nazivati korumptivnima. Takva komunikacija, kaže, nije pristojna i narušava ugled.

Naposljetku je zaključio da ima povjerenje predsjednika Vlade.