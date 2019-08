Zašto se Goran Ivanišević tako neobično ponaša u parku?

U jednom zagrebačkom parku roditelji koji su se proteklog tjedna u jutarnjim satima zatekli s djecom ostali su u čudu. Naš teniski as, jedini Hrvat koji je pobijedio na Wimbledonu 2001. godine., Goran Ivanišević, sjedio je sam u parku s hrpom teniskih loptica.

To čak ni ne bi čudno, ali on je hodao lijevo - desno kao da nešto traži. Jednoj je mami to bilo zanimljivo pa je odlučila sve snimati, a Goran je toliko bio zadubljen u to što radi da se uopće nije obazirao na ljude oko sebe. Nakon što je šetao po parku i sve pregledao, Goran je teniske loptice stavljao na rubove klupa.

- Meni to izgleda kao da je htio zaštititi za malu djecu jer ti oštri rubovi predstavljaju opasnost za tek prohodale mališane. I sama imam malo dijete i znaju me proći trnci kada trči blizu tih dotrajalih klupa i oštećenih stupića - govori nam majka koja je snimila video, ali je htjela ostati anonimna.

No tu priči nije kraj. Nakon što je zaštitio te rubove, Goran je postao zanimljiv djeci pa ih je zabavljao stavljanjem loptica posvuda po parku. Bio je to pravi tulum. Pokušali smo dobiti Goranov komentar, ali je ostao tajanstven.

- Sve ćete uskoro saznati - kroz smijeh je rekao Goran. Priprema li se to Goran za prve korake najmlađeg sina Olivera ili se možda radi o nečem drugom, saznat ćemo uskoro.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Promo sadržaj