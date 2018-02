Zašto studirati na Visokom učilištu Algebra?

Grga Jovanovski nedavno je završio treću godinu preddiplomskog studija u Algebri. U skladu s prevladavajućim trendom, ne čudi, naravno, da Grga već ima posao u struci, i to u vrlo zanimljivom području – informacijskoj sigurnosti. Postavili smo mu nekoliko pitanja kako bismo saznali u kojoj mjeri mu pomažu znanja stečena na studiju i što bi savjetovao onima koji će se ove godine upisivati na studije a pritom razmišljaju o računarstvu…

Upravo si završio treću godinu sistemskog inženjerstva u Algebri. Čestitamo! Kakva su tvoja dosadašnja iskustva i koja bi znanja stečena tijekom studija ocijenio kao najkorisnija?

Hvala! Sva dosadašnja iskustva sa studiranjem na Algebri su bila pozitivna, od načina predavanja do organizacije. Posebno bih istaknuo kolegije iz održavanja računalne infrastrukture i održavanja računalnih mreža koji daju jako dobar temelj za sistemsko inženjerstvo.

Uz temeljna znanja, istaknuo bih i kolegije iz informacijske sigurnosti koji su mi najviše korisni na trenutnom radnom mjestu. Također, znanja iz raznih kolegija koji nisu direktno povezani sa stručnim dijelom studija, već nas uče o razvijanju soft skillova.

Radiš u Privrednoj banci Zagreb. Koliko su ti znanja i vještine stečene na studiju pomogle da se što brže uključiš u konkretne zadatke na poslu?

Radim u Security Operations Centeru Privredne banke Zagreb te su mi dnevni zadaci analiza malicioznih datoteka i praćenje stanja sigurnosti računalne infrastrukture.

Zbog toga su mi najviše pomogli kolegiji iz informacijske sigurnosti (Sigurnost elektroničkog poslovanja, Sigurnost informacijskih sustava i Sigurnost računalnih mreža). Sva tri kolegija lijepo zaokružuju temelj informacijske sigurnosti. Zbog tog temelja i znanja kojim sam nadogradio taj temelj, danas uspješno odrađujem poslovne zadatke.

Osim tehničkih vještina i znanja, jesi li na Visokom učilištu Algebra u sklopu nekog od kolegija naučio i ponešto drugo što danas smatraš korisnim?

Naravno. Kako su soft skillovi bitni na svakom poslu, tako mi je najviše pomogao kolegij Osnove poslovnog komuniciranja. Učili smo kako kvalitetno održati prezentaciju, kako komunicirati sa kolegama i kako održavati sastanke. Sve ove vještine pomažu u poslovnom svijetu, pogotovo nama inženjerima koji smo poznati po tome da više volimo svoju „špilju“ (ured), nego komunicirati sa ljudima.

Drugi kolegij koji je također bio koristan je Organizacija i management. Naučio sam kako tvrtke i organizacije funkcioniraju, kako funkcionira menadžment, te osnove organizacije. Struktura velikih korporacija je kompleksna, te rad u takvoj korporaciji je lakši ako znamo kako protumačiti njenu strukturu i organizaciju.

Koja područja unutar računarstva – pa i sistemskog inženjerstva – smatraš danas najzanimljivijima? Nama se informacijska sigurnost, što je ono čime se trenutačno baviš, definitivno čini kao jedno od "vrućih" područja…

Područja unutar računarstva kao što su podatkovna znanost, umjetna inteligencija, VR/AR i Internet of Things smatram trenutno najzanimljivijim, te najboljim ukoliko gledamo u budućnost i smjer u kojem ide računarstvo. Uz to bi naveo i razvoj računalnih igara jer industrija video igara raste, takav posao je kreativan, a siguran sam i zabavan.

Sva trenutna područja i nova koje sam gore nabrojao potrebno je osigurati od napada zlonamjernih hakera. To možemo vidjeti u primjeru iskorištavanja nove tehnologije kao što su Internet of Things uređaji u DDoS napadima. Zbog toga je meni informacijska sigurnost najzanimljivija jer traži znanja iz sigurnosnih tehnologija, ali i razumijevanje kako funkcionira ono što želite osigurati.

Što bi poručio budućim studentima koji razmišljaju o studijima računarstva?

Računarstvo je svugdje, u svakoj organizaciji i tvrtki, te se ne morate brinuti da nećete naći posao, koje god područje računarstva odabrali. Postoji velik broj područja unutar računarstva, te svatko može naći nešto što ga zanima.

Ukoliko volite stvarati, imati mogućnosti rada od doma, raditi na kreativnim projektima, baviti se sa najnovijim tehnologijama, te želite osigurati svoju budućnost, definitivno upišite studij računarstva.

Planiraš li nastaviti studij na diplomskoj razini? Kako vidiš svoj daljnji razvoj karijere, što bi volio raditi?

Trenutačni plan mi je nastaviti studij sistemskog inženjerstva na diplomskoj razini. Svoju karijeru definitivno vidim u informacijskoj sigurnosti jer to volim raditi, a kad volite nešto raditi, teško da će vam biti naporno.

Uz informacijsku sigurnost, volio bih istražiti područja podatkovne znanosti i razvoja računalnih igara. Podatkovna znanost me zanima jer je novije područje i vrlo perspektivno jer se puno toga zasniva na velikoj količini podataka. Razvoj računalnih igara me zanima jer volim u slobodno vrijeme nešto odigrati, pa bih volio vidjeti i drugu stranu, kako one nastaju.



Tema: Promo sadržaj