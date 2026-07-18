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TAJNA BILIĆ BOYSA PLUS+

Zašto su Dalićevi sljedbenici proglasili Bilića orjunašem: Pa on je prvi uveo križ u repku...

Piše Tomislav Klauški,
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Zašto su Dalićevi sljedbenici proglasili Bilića orjunašem: Pa on je prvi uveo križ u repku...
Foto: Neva Zganec/Pixsell, Dijana Novak Krešić
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Sljedbenici kulta reprezentacije kakvog je kreirao Zlatko Dalić, dočekali su ovotjedno Bilićevo imenovanje na nož. Optužili ga za manjak patriotizma, čak i za nedostatak “unutarnje mistike”, piše za Express Klauški

Slaven Bilić uveo je križ u hrvatsku nogometnu reprezentaciju puno prije Zlatka Dalića. Prije nego što je to postalo popularno, moderno, gotovo pa obavezno.

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Komentari 15
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