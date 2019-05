Zašto su medalje i kovani novac vrijedan poklon?

Zlatnik u čast kralju Tomislavu, srebrni kovani novac s likom Nikole Tesle ili srebrna medalja kojom je obilježen posjet Pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj samo su neki od vrijednih i jedinstvenih poklona koje u nedavno otvorenoj trgovini prodaje Hrvatski novčarski zavod, smještenoj u zgradi Hrvatske pošte u Jurišićevoj ulici 13 u Zagrebu. Prigodni otkovi koje tamo nude nisu samo podsjetnik na važne ljude i događaje iz hrvatske povijesti; moguće je kupiti i medalje s religijskim motivima koje su idealan poklon za krizme, krštenja i vjenčanja.

Foto: Hrvatski novčarski zavod

Vrijednost koja traje stoljećima

Svaki primjerak kovanog novca i medalje od zlata ili srebra u ponudi Hrvatskog novčarskog zavoda umjetničko je djelo za sebe. Osmislili su ih cijenjeni hrvatski akademski kipari, a svojom vještinom graviranja i poliranja izradili stručnjaci iz materijala vrhunske kakvoće. Vrijednost takvog poklona nadilazi vrijednost plemenite kovine iz koje su izrađeni. Naime, njihova se vrijednost povećava iz dana u dan pa će tako i godinama nakon velikog događaja vlasniku predstavljati iznimnu vrijednost. Umjetnička vrijednost obogaćuje onu koju svaki otkov ima u svojoj težini investicijskog zlata i srebra, a poznato je da spomenuti plemeniti metali stoljećima samo dobivaju na vrijednosti. Izvornost i potvrdu vrijednosti garantiraju striktni certifikati. Tako za zlatni i srebrni novac certifikate ovjerava svojim potpisom guverner Hrvatske narodne banke, dok je svaka medalja izrađena od plemenitih metala ovjerena od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Foto: Hrvatski novčarski zavod

Bogata riznica sa stotinu vrsta zlatnika, srebrnjaka i medalja

Vladari i moćnici su tisućama godina čuvali svoje bogatstvo u zlatu i srebru, koji su bili i ostali simbol moći i prosperiteta. U smislu vrijednosti ništa se nije promijenilo ni danas, a zahvaljujući Hrvatskom novčarskom zavodu svatko može posjedovati ili pokloniti primjerak ili cijelu kolekciju malih umjetničkih djela od zlata i srebra. Poklon iz bogate galerije Hrvatskog novčarskog zavoda, koju čini više od stotinu primjeraka kovanog novca i medalja, razveselit će svakoga, i to više puta u životu – jednom kad ga dobiju i svaki put iznova kad otvore svoju kutijicu, svoju kraljevsku riznicu.

Foto: Hrvatski novčarski zavod

Ljudima do kojih nam je stalo poklanjamo darove koji su trajniji od uspomene. Uspomene ponekad blijede, no zlatnici su sjajni zauvijek. Zato posjetite novi prodajni prostor Hrvatskog novčarskog zavoda, razgledajte iznimno vrijedne dijelove hrvatske povijesti i umjetnosti te potražite najsjajniji primjerak. Novootvorenu trgovinu, udaljenu tek nekoliko koraka od Trga bana Josipa Jelačića, možete posjetiti svakog radnog dana od 7 do 20 sati ili subotom od 7 do 14 sati.



Tema: Promo sadržaj