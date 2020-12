Mama je čovjeku prvo glasilo i prvi medij. A nekima i baka. Dječji prohtjev za pričanjem priče prije spavanja najranija je zabilježena medijska strategija. I sve što se dalje događa, slušanje radija, gledanje televizije, listanje prvih jutarnjih novina, surfanje po Internetu i tumaranje po koje kakvim web portalima, samo je nastavak onoga što je jednom davno započelo, kada ste prvi put zaiskali svoju priču za prije spavanja.

A kako je s čovjekom tako je i s čovječanstvom. Od najranijeg djetinjstva svijeta, prije dvije-tri tisuće godina, u vrijeme velikih grčkih dramatičara, te ubrzo zatim u vrijeme velikih propovjednika, rabina, šamana i svećenika, pripovijedala se priča koja će okupiti zajednicu i svakom će njezinom pripadniku ispuniti elementarnu potrebu, po kojoj i jesmo ljudi, za pričanjem i za pričom, potrebu za glasilima i za medijima. Iz ove se potrebe razvila i na njoj se zasnovala naša civilizacija. Mediji su proizvodili, i još uvijek ih proizvode, kriterije zajednice, pojmove o lijepom i o ružnom, iz čega su zatim proizašli običaji, a onda i mode. Onoga trenutka kada su mediji uvjerili ljude da običaji ne moraju biti trajni, nego se mogu sezonski mijenjati nastala je prva moda…

Povjerenje koje postoji između nas i naših novina, naše radio stanice, televizije i web portala tiče se kriterija koje su oni uspostavili. Bez toga bismo čitali neke druge novine i gledali neku drugu televiziju, bez toga ne bismo ni znali za portale koje svakodnevno posjećujemo. A kriteriji se, zapravo, tiču svega i svačega. Tiču se odnosa prema lijepom i ružnom, prema dobru i zlu, tiču se odnosa prema gluposti, primitivizmu, prostoti… Ali vjerojatno se, ipak, najviše tiču pouzdanosti i vjerodostojnosti, toga da naša televizija doista bude ono što jest, te da nas naše novine ne prevare podvaljujući nam danas nešto od čega su nas štitile jučer. Mi volimo da budemo zaštićeni pričom, i dobro nam je ako medije doživimo kao zaštitnike. Katkad nije potrebno mnogo, katkad nam je dovoljno da uključimo radio aparat i čujemo vremensku prognozu, da znamo hoćemo li ponijeti kišobran.

Preduvjeti za stvaranje masovnih medija, kakve danas poznajemo, stvaraju se Gutenbergovim izumom tiskarskog stroja, a njihovo zlatno doba nastupa u drugoj polovini devetnaestoga i u dvadesetom stoljeću, kada se svijet upravlja za novinama, radijom pa televizijom, i kada javna glasila postaju ozbiljna poluga političke moći. Tada se stvaraju i moderna shvaćanja pojmova slobode govora i javnog izražavanja, a usporedo s tim započinje doba ekonomske propagande, reklame i marketinga…

Neobičan je, od samih početaka, odnos slobode govora, te istinite i dobro ispripovijedane novinske priče, s jedne strane, i novinskih reklama i oglasa s druge strane. U pristojnim demokratskim društvima između novinarskih priloga i reklamnih sadržaja postoji jasno postavljena granica, koju ni jedna ni druga strana neće ni po koju cijenu prijeći. Novinari to ne čine, jer bi tako izgubili svaku vjerodostojnosti, a možda bi došli i u sukob sa zakonom, oglašivači to ne čine, jer svaki oblik prikrivenog oglašavanja završi u antireklami i u sramoćenju. No, premda jasna granica postoji, u novinskim, televizijskim, radijskim sadržajima, u novinskim tekstovima, kolumnama, televizijskim i radijskim emisijama, na profesionalnim digitalnim platformama, u svemu ozbiljnom i neozbiljnom što čini originalni medijski sadržaj zrcale se oglasi i reklame, ogleda se svo šarenilo onoga pridodanog svijeta. Tako u vrijednost oglasa objavljenog u novinama posredno ulaze najbolji i najatraktivniji novinski prilozi objavljeni tog dana: vjerodostojan politički komentator, i ne htijući to, pridonosi vjerodostojnosti reklame za zubnu pastu, za automobil, za mikrovalnu pećnicu…

Premda se reklamama vjeruje na neki drukčiji način nego političkim komentatorima, u svijetu jednog čitatelja više vrijedi zubna pasta sa stranice novina u kojima je svoj komentar objavio duhoviti i daroviti pisac, nego iz novina u kojima objavljuje njegov ne baš rječiti kolega. Kao što je, recimo, neusporedivo efektnija i vrednija televizijska reklama za pivo u poluvremenu prijenosa utakmice u kojoj Hrvatska pobjeđuje, nego u poluvremenu utakmice u kojoj Hrvatska gubi. Kakvi bi, međutim, bili, kada bi mogli postojati, mediji bez reklama? Bili bi upravo onakvi kakvi bi bili, kada bi mogli postojati, oglašivači bez oglasa. Naravno da postoje proizvodi i usluge koji se dobro prodaju, a da nikad ni na jednom radiju i ni u jednim novinama, nigdje u beskraju interneta, nisu oglašeni i reklamirani.

Ne reklamiraju se, recimo, voda iz slavine ili usluga centralnog grijanja. Ne reklamira se ono što je nasušno ili što je svima zajamčeno, ili ono na što postoji formalni ili neformalni monopol.

Sve drugo se oglašava, reklamira, nudi i predstavlja, pa makar i na najskrivenijem kutku ovoga beskrajno širokog i prostranog javnog prostora. Ali samo ono što je vidljivo u profesionalnim medijima ima svoje lice i svoj jasan identitet. Kao što se mediji prepoznaju u onome što se u njima reklamira i oglašava. Ali to je već neka druga, inače vrlo zanimljiva, duga i sadržajna priča, koju bi vrijedilo ispripovijedati. U medijima, naravno.