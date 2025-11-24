Zašto Thompson poručuje kako je 'spreman umrijeti' za ZDS?

Pri samom kraju svog poduljeg, dramatičnog i prkosnog obraćanja javnosti povodom koncerta u Areni, Marko Perković Thompson spomenuo je pjesmu "Bojna Čavoglave", svoj ratni staž u HOS-u i simbol "Za dom spremni" te poručio i ovo:

"Pod tim znakom sam skladao pjesmu 'Bojna Čavoglave', pod tim znakom sam se borio i pod tim znakom sam bio spreman umrijeti za Hrvatsku, a i danas sam".

Spreman umrijeti za Hrvatsku?

Ili spreman umrijeti za ZDS?

Zašto pjevač Thompson govori o umiranju u javnoj raspravi o tome je li mu dozvoljeno u zagrebačkoj Areni, pa i u svim javnim prostorima u Gradu Zagrebu, vikati "Za dom spremni"?

Zar kreće u neki rat koji bi mogao odnijeti žrtve?

I koje bi to okolnosti nalagale da on bude "spreman umrijeti" za ZDS?

On je razmišljao

Thompson objašnjava da je "u više navrata razmišljao, uzevši u obzir da je rat završio, da se pjesma 'Bojna Čavoglave' treba izvoditi samo u prigodama kada se obilježavaju važni i značajni datumi". Razmišljao je o tome da pjesmu "Bojna Čavoglave" ne uvrštava u redovni repertoar svojih koncerata "jer je prošlo vrijeme rata, takvog dizanja morala, bacanja bombi, tjeranja bandi".

A sada je takvo vrijeme očito ponovno došlo.

Došlo je vrijeme rata, dizanja morala, bacanja bombi i tjeranja bandi. I Thompson se hvali da je spreman ponovno "umrijeti": za Hrvatsku ili za ZDS, HOS i "Čavoglave", što nisu nužno iste stvari.

Ova Thompsonova izjava neodgovorna je i opasna, huškačka i zapaljujuća, njome Thompson priznaje kako je pjesmu ponovno uvrstio u svoj raspored jer je ona - zajedno sa svojim ključnim dijelom, uvodnim "Za dom spremni" - postala bojni poklič državnog udara i nove desničarske revolucije.

Čin otpora

Pjesmu je Thompson, prema vlastitim riječima, ponovno uvrstio u svoj repertoar "kao čin otpora svima koji negiraju Domovinski rat i vrijednosti na kojima počiva moderna hrvatska država".

Tko to negira Domovinski rat? Zar oni koji zabranjuju ZDS, ali ne zabranjuju i samog Thompsona?

I tko zapravo negira vrijednosti na kojima počiva "moderna hrvatska država"?

Moglo bi se reći da bi to prije bili oni koje Thompson vodi u obračun s Ustavom i ustavnim vrijednostima, antifašizmom, liberalnom demokracijom, pravima i slobodama, zaštitom civilizacijskih vrijednosti na kojima nije samo zasnovama moderna hrvatska država, već i Europska unija čija je Hrvatska punopravna članica.

"Preuzmite Hrvatsku"

Thompson je taj koji svojim ustaškim pokličem poziva mlade da "preuzmu Hrvatsku". Od koga bi je trebali preuzeti i zašto, ako se Thompson zaklinje u obranu "vrijednosti na kojima počiva moderna hrvatska država".

Međutim, ona ne počiva na ustaštvu, nego na antifašizmu. Počiva na Domovinskom ratu čiji su HOS-ovci, zajedno sa svojim ustaškim simbolima, bili tek njegov manji dio, ukinut odlukom Franje Tuđmana, upravo zbog ugrožavanja moderne hrvatske države.

Zanimljivi su još neki dijelovi Thompsonova obraćanja, primjerice onaj u kojem priznaje da je bio spreman izbaciti "Čavoglave" iz svog repertoara, ali ne navodi da je od nje odustao kako bi oprao okaljani imidž i nastavio sa svojom glazbenom karijerom.

Te njemu toliko važne i omiljene "Čavoglave" nije izvodio na famoznom dočeku srebrnih nogometaša na Trgu bana Jelačića 2018. godine, kad mu je bio isključen mikrofon, ali nije pjevao "Čavoglave" ni na nedavnom dočeku srebrnih rukometaša, kad je s igračima na pozornici izvodio "Ako ne znaš šta je bilo", "Gene kamene", "Lijepa li si" i "Moj Ivane".

Niti su "Čavoglave", kao navodni simbol Domovinskog rata, rado viđen hit čak ni na državnoj televiziji.

Tko je sekta?

No sada Thompson poručuje da je spreman "umrijeti", kad ulazi u dramatičnu i nabrijanu polemiziku s Tomislavom Tomaševićem oko "Bojne Čavoglave", kad optužuje Možemo! za "njihovo protuzakonito divljaštvo i sektaško ponašanje".

"Ne pristajem da mi neka sekta određuje što smijem, a što ne smijem", kaže Thompson za legitimnu i legalno izabranu vlast u glavnom gradu.

I govori to upravo u vremenima u kojima klerikalni sektaši koriste Thompsona, njegove lebdeće križeve, krunice i Gospu, kao i njegove pozive mladima da "preuzmu Hrvatsku", kako bi ostatku društva tumačili što smiju, a što ne smiju.

Ne zabranjuje se Thompson

A stvar bi trebala biti jednostavna: nitko u Zagrebu ne zabranjuje koncerte Marka Perkovića Thompsona, već samo ustaške simbole i ustaški poklič, odnosno uzvik u pjesmi od koje je Thompson već jednom bio spreman odustati.

A sada je za nju spreman umrijeti.

Jer je očito za Thompsona i njegove političke i ostale sponzore opet došlo "vrijeme rata, takvog dizanja morala, bacanja bombi, tjeranja bandi".

Čemu svjedoče svi incidenti, napadi i sukobi, svi udari na manjine, na kulturu, na Jasenovac i antifašizam, koji su eskalirali nakon Thompsonova mitinga na Hipodromu.

Thompson kaže kako pjesmom "Čavoglave" prkosi "lavežu bijesnih pasa". Samo, pitanje je tko ovdje zapravo potpaljuje bijes.