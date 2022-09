Zašto uvijek HDZ? Zato što je takva kultura u osuđenoj stranci

Mario Balotelli, kultni i često problematični talijanski nogometaš koji je proteklih godina punio stranice tabloida, izazivajući medijske kritike i javno zgražanje, ušao je legendu nakon što je jedan svoj gol proslavio natpisom na majici "Why always me?" ("Zašto uvijek ja?").

To pitanje moglo bi se preslilkati i na HDZ. Zašto uvijek oni?

Zašto uvijek HDZ proizvodi afere, generira skandale, izaziva kritike i zgražanje, zašto je problematičan, kontroverzan, često korumpiran, ponekad i kriminalan?

Zašto iz svakog ukradenog ćupa sa zlatom ispadne barem jedan HDZ-ovac? Ili zašto HDZ-ovci ispadaju iz najvećih ćupova sa zlatom?

"To nema veze s HDZ-om"

"Ne bježimo od toga da se radi o nekoliko članova HDZ-a, ali to nije HDZ", izjavio je Dražen Bošnjaković, bivši HDZ-ov ministar pravosuđa, komentirajući ovoga vikenda pljačku Ine. "HDZ je velika stranka i naravno da se tu ubacuju neki koji gledaju svoje interese, a ne javne. To nije HDZ, to nema veze s HDZ-om. Uvijek je kazneno djelo djelo pojedinca".

Može se to i tako reći. Ali zašto uvijek HDZ?

Ulaze li kriminalni elementi u HDZ ili se ulaskom u HDZ postaje kriminalac?

Sinjski HDZ-ovac Ivan Nasić prije par godina lijepo je to sročio u jednom medijskom transkriptu povodom imenovanja šefa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. "Dio si strukture", objašnjavao je Nasić svojoj sugovornici. "Nisam ja tamo da provodim svoju politiku, nego sam dio strukture. Struktura može biti u pravu i ne biti u pravu".

Znači li to onda da je "struktura" HDZ-a kriva za korupciju, kriminal, pljačku, nepotizam, klijentelizam, za pogodovanje, namještanje poslova, za utaje, prevare, ali i za nasilje, primitivizam, bahaćenje? Ili pojedinci unutar strukture?

Ako, pak, nije struktura, onda je barem kultura.

Kultura kreće od vrha

A ta kultura kreće od vrha, od predsjednika stranke. Jedan je otkupio vilu dan prije zakonske zabrane otkupa, pa onda zatajio bankovne račune, dok mu se familija obogatila na raznim poslovima. Njemu su digli spomenik i klanjaju se njegovoj bisti na stranačkim skupovima.

Drugi predsjednik je završio u zatvoru s višestrukim presudama.

Zatim kreću ministri i razni dužnosnici u sukobu sa zakonom ili makar moralom, šefovi državnih firmi, lokalni šerifi, pomoćnici, tajnici i tko zna tko još.

Neki kradu Inu, a neki lovu iz Ine. A neki kradu željezo. Neki harače po proračunu, neki po EU fondovima. Neki kradu za sebe, neki za druge, neki kradu direktno, neki indirektno. Neki otvaraju prostor drugima za krađu. Neki okreću glavu od krađe. Neki zataškavaju krađu.

Uostalom, ovdje govorimo o pravomoćno osuđenoj stranci.

Zašto onda uvijek HDZ? Zato što je to oduvijek bio HDZ.

Mijenjanje HDZ-a

Andrej Plenković obećao je na početku mandata da će "mijenjati HDZ". I doista, promijenio je kadrovsku garnituru i otupio nacionalističku i šovinističku oštricu. Ali je ponovno, kao i mnogi HDZ-ovi šefovi koji su se domogli vlasti, otvorio širom vrata korupciji i kriminalu.

Nije slučajno da su HDZ-ovci krali u Ini. Odnosno, više ne može biti slučajno.

Plenkovićevo mijenjanje HDZ-a trebao je biti najveći, a sigurno i najteži zadatak njegove političke karijere. Što se opet savršeno uklapa u njegov premijerski mandat zatrpan katastrofama, pandemijama, potresima, ratovima, sušama i drugim biblijskim pošastima.

HDZ je samo još jedna elementarna nepogoda.

"Ljudi sve vide"

Zašto uvijek HDZ? Zato što HDZ ne dozvoljava da bude itko drugi osim njega, ni u jednom aspektu politike, društva, ekonomije, kulture, sporta... On nadzire sve, uzurpira sve, prisvaja sve, a onda i otima sve.

Kaže Dražen Bošnjaković na N1 televiziji kako ova pljačka Ine neće naštetiti HDZ-u. "Sve se vidi i sve to ljudi važu, ljude se ne može prevariti", kazao je.

Ako je pod ljudima mislio na HDZ-ovce, onda je vjerojatno pogodio. Oni ostaju vjerni svom stranačkom plemenu. A ako je mislio na druge ljude, njih se također više ne može prevariti.

Oni odavno znaju da će iz najvećih afera uvijek iskočiti HDZ.

