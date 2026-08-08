Zašto Zelenski dolazi u posjet Putinovoj pudlici? U pozadini je tajni pakt Kijeva i Beograda

Volodimir Zelenski je u Beogradu. Dočekali su ga crveni tepih i zagrljaj Aleksandra Vučića. Susret zbunjuje. Srbija je, uz Tursku i Bjelorusiju, jedina europska država koja nije uvela sankcije Rusiji i smatra se, ako već ne saveznicom, ono svakako simpatizerkom Kremlja. Pa kako onda Beograd?

Mnogo toga nije poznato široj javnosti. Čini se da je bivši američki ambasador u Srbiji, Christopher Hill, odigrao važnu ulogu u odnosima Srbije i Ukrajine. Na početku ruske agresije na Ukrajinu toj su zemlji nedostajale velike količine streljiva u kalibrima koje zapadne industrije ne proizvode. Amerikanac je ispitao kapacitete srpske namjenske industrije. Kad je zaključio da ona može proizvesti velike količine vojne opreme potrebne Ukrajini, Sjedinjene Američke Države su počele aktivno podupirati i organizirati kupnju golemih količina srpskog streljiva za koje se znalo da ide izravno za Ukrajinu (preko posrednika poput Poljske i Češke).

To što Beograd nije uveo sankcije bilo je, prema Hillovoj ocjeni, znatno manje važno od naoružavanja Kijeva. Isto tako, nije bila presudna ni činjenica da Vučić jedini nije potpisao nedavnu Kijevsku deklaraciju, kojom se traži uvođenje oštrijih sankcija Rusiji, formiranje suda za ratne zločine - koji Amerika, inače, gazi svim sredstvima - te pojačana vojna i logistička potpora Kijevu.

Vučić to nije potpisao jer, i da želi, ne može: Srbija uvozi više od 80 posto plina iz Rusije, kao i distribucijske pravce i Naftnu industriju Srbije, a ugovori o kupnji plina po povoljnoj cijeni sklapaju se svaka tri mjeseca, čime Putin drži Vučića “na kratkoj uzici”. Jeftiniji ruski plin čuva socijalni mir u Srbiji, pa Vučić balansira.

Držeći se načela da države nemaju prijatelje, već samo interese, on s Ukrajinom pregovara i o proizvodnji dronova. S Izraelom je već dogovorio, i službeno potvrdio, gradnju tvornice dronova u Šimatovcima, a sa Zelenskim će razgovarati o sličnom projektu za Ukrajinu. Plan predviđa spajanje napredne ukrajinske tehnologije za borbene dronove dugog dometa i srpskih proizvodnih pogona te radne snage. Tvornicu bi trebali financirati Ujedinjeni Arapski Emirati. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksandar Kamišin već je obišao nekoliko potencijalnih lokacija u Srbiji. Projekt još čeka konačni javni potpis i službenu potvrdu jer Beograd pokušava izbjeći izravnu odmazdu Moskve zbog proizvodnje napadačkog oružja za Kijev. To je, kako se čini, središnja tema ovoga susreta.

Za Ukrajinu i zapadne saveznike posjet Zelenskog Srbiji predstavlja diplomatski uspjeh i pokušaj udaljavanja Beograda od Moskve, a to zapadni mediji opisuju kao politički šamar Rusiji. Vučiću ovaj susret služi kao balansiranje u vanjskoj politici - kupovinu naklonosti Bruxellesa i Washingtona - dok istovremeno i dalje odbija uvesti službene sankcije Rusiji. Moskva na ovu temu zasad šuti jer želi zadržati Srbiju u svojoj orbiti.

Foto: Antonio Ahel

U vrijeme zaključivanja ovoga teksta ni Banski dvori nisu reagirali na posjet Zelenskog Beogradu, ali se postavlja pitanje - zašto je prvo otišao tamo, umjesto dolaska u glavni grad zemlje čija ga vlada trajno i zdušno podržava, i drugo, nismo li i mi mogli dogovoriti tvornicu dronova ili nešto slično? U Beogradu su prorusi zbog posjeta Zelenskog održali (nevelike) demonstracije, ali na sljedećim izborima Moskva bi mogla pomoći u rušenju Vučića, koji se ulizuje svima, a zasad mu dobro ide.