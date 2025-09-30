Zastoji na cestama gdje su radovi, ograničenja zbog vjetra na Jadranskoj magistrali

Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC60 u Imotskom vozi se uz regulaciju prometne policije, javlja u utorak ujutro HAK.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).

Zastoji su povremeno u zonama radova na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno)

autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (od 210.+500 do 204.+100 km i 200.+200 do 193.+100 km) vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom;

autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad (16.+600 km i 20.+200 km) u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h)

Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera

Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra

državnoj cesti DC1 kod Tušilovića i Udbine

državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica

Zbog radova zatvoreni su:

ulazni krak čvora Zabok na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Krapine, a na čvoru Sveti Križ Začretje zatvoren je ulazni i izlazni krak u smjeru Zagreba;

izlazni krak čvora Sveta Nedelja na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru Lipovca;

ulazni krak čvora Vrbovsko na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u smjeru Rijeke;

izlazni krak čvora Orehovica na autocesti A7 iz smjera Križišća u smjeru Zagreba.

Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik očekuje se pojačan promet teretnih vozila, a zbog radova i sportskih događanja moguća su dodatna privremena zatvaranja pojedinih cesta.

CRO Race 2025. od 30. rujna do 5. listopada

Od 30. rujna do 05. listopada održat će se 10. izdanje međunarodne profesionalne biciklističke utrke CRO Race. Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta bit će usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 – 50 km/h.