Zastrašujuće snimke Vjesnika: Čitatelji, ovo ste Vi snimili!

Požar je u Vjesnikovom neboderu izbio sinoć nešto iza 23 sata. Šteta je totalna! Statičari će procijeniti hoće li se ići u rušenje ili obnovu. Nema ozlijeđenih. Požar su gasili svi raspoloživi vatrogasci Grada Zagreba. A ovo su fotografije i snimke čitatelja 24sata. Uvijek prvi na mjestu događaja, uvijek s najboljim sadržajem. Hvala vam!
