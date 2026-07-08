Zastupnica Brnjac: 'Kina jača, a Europa svojim pravilima slabi vlastitu autoindustriju'

Zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac govoreći na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o hitnim mjerama za jačanje konkurentnosti i očuvanje kvalitetnih radnih mjesta u europskom automobilskom sektoru, upozorila je da su ranije postavljeni ciljevi bili previše rigidni i nedovoljno usklađeni sa stvarnim mogućnostima europskih proizvođača, priopćio je ured zastupnice u srijedu.

„Europska autoindustrija zapošljava gotovo 14 milijuna ljudi, dok u Hrvatskoj oko 150 poduzeća povezanih s tim sektorom zapošljava približno 2.900 radnika. S ciljevima iz 2021. godine, industrija se suočila s prekratkim rokovima, visokim troškovima prilagodbe, gubitcima tisuća radnih mjesta i nedovoljnom tehnološkom fleksibilnošću sve radi inzistiranja radikalne ljevice i zelenih da svojim politikama oslabe najvažniju i najsnažniju europsku industriju. Posljedično, istodobno su kineski proizvođači jačali zahvaljujući snažnim državnim subvencijama, nižim troškovima te kontroli nad proizvodnjom baterija i ključnim sirovinama“, istaknula je Brnjac.

Upozorila je da su kineski proizvođači u prvih šest mjeseci ove godine dosegnuli rekordni tržišni udio u Europi od 7,3 posto, što dodatno potvrđuje potrebu za snažnijom, koordiniranijom i ambicioznijom europskom industrijskom politikom.

Europska komisija predložila je izmjenu postojećih pravila prema kojima bi od 2035. sva nova osobna i laka gospodarska vozila morala imati nultu emisiju iz ispušnih cijevi. Prema novom prijedlogu, cilj bi iznosio smanjenje emisija od 90 posto u odnosu na 2021. godinu, dok bi se preostalih 10 posto moglo nadoknaditi korištenjem održivih obnovljivih goriva i čelika s niskim emisijama ugljika proizvedenog u Europskoj uniji.

Brnjac je podržala i ambiciozniji nacrt izvješća glavnog izvjestitelja Europskog parlamenta Massimiliana Salinija, kojim se predlaže dodatno proširenje fleksibilnosti i priznavanje različitih tehnologija koje mogu pridonijeti smanjenju emisija u cestovnom prometu.

„Budućnost europske mobilnosti mora biti čista, ali ne smije ovisiti isključivo o jednom tehnološkom rješenju. Automobilski paket i ambiciozniji nacrt izvješća kolege Salinija zadržavaju smjer prema klimatskoj neutralnosti, ali europskoj industriji daju više vremena, veću fleksibilnost i širi izbor tehnoloških rješenja“, poručila je Brnjac.

Naglasila je kako klimatska tranzicija može biti uspješna samo ako istodobno jača europsku konkurentnost, potiče ulaganja i štiti milijune radnih mjesta povezanih s automobilskim sektorom.

„Klimatske ambicije moraju ostati visoke, ali ciljevi moraju biti realni, provedivi i utemeljeni na stvarnim mogućnostima naše industrije. Europa ne smije donositi odluke koje dobro zvuče na papiru, a u praksi slabe europsku proizvodnju, ulaganja i radna mjesta“, zaključila je Brnjac.

Nakon što je Europski parlament u srpnju 2026. potvrdio dogovor, nova pravila stupaju na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu EU-a, a zrakoplovne tvrtke imaju prijelazni rok od jedne godine za njihovu potpunu provedbu, stoji u priopćenju ureda zastupnice.

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