HDZ-ovci dobili uputu za koga glasati: Trebaju izabrati ženu koja je "čuvala" Plenkovića

Obzirom da aktualnom sazivu Povjerenstva za sukob interesa, na čijem je čelu trenutno Nataša Novaković, ovog mjeseca istječe petogodišnji mandat, Sabor mora izabrati novo vodstvo i članove. Ranije je u listopadu Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove proveo intervjue s kandidatima, prošlog su tjedna zastupnici na plenarnoj sjednici proveli i raspravu, a danas će i glasati i to tajno, ubacivanjem listića u kutiju.

Na čelnu funkciju za novi mandat ponovno se kandidirala Novaković, a protukandidatkinje su joj Aleksandra Jozić Ileković, Nike Nodilo Lakoš te Ines Pavlačić. Jozić Ileković, Nodilo Lakoš i Pavlačić su se kandidirale i za funkciju članica Povjerenstva, a saborski Odbor je uz njih tri prihvatio kandidature i Tatjane Gojak, Željka Humeka, Dražena Jovića, Igora Lukača, Nikšu Marušića, Anu Poljak, Tomislava Šunjića, Doris Ušalj.

HDZ-ovci dobili uputu za koga glasati

No, kako neslužbeno doznajemo od nekoliko zastupnika, HDZ-ova većina neće podržati Novaković i dati joj priliku voditi ovo tijelo još jedan mandat. Uputa koju su HDZ-ovci dobili, doznajemo, je da glasaju za Jozić Ileković, Nodilo Lakoš, Pavlačić, Poljak te Lukač. Da Novaković neće dobiti podršku većine predvidjeli su već oporbeni zastupnici, koji su uputili čitav niz kritika na vladajuće zbog toga, no s druge strane naglasili i kako će joj to zapravo kompliment i priznanje da je radila dobro svoj posao.

Inače, Jozić Ileković, izvjesna nova predsjednica, a aktualna članica Povjerenstva, u mnogo je slučajeva bila protiv mišljenja šefice i ostalih kolega. U nekoliko je navrata pisala izdvojena mišljenja, kao u slučaju Tomislava Ćorića i imenovanja njegova kuma u Upravu HEP-a, pa i u slučaju Plenkovićeva imenovanja kuma na mjesto veleposlanika, bila je protiv pokretanja postupka u slučaju kad premijer nije htio otkriti tko je bio u tzv. grupi Borg koja je pisala zakon o Agrokoru, nije joj sporno bilo ni što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao svog donatora u Upravno vijeće..

Novi Zakon o obnovi

Zastupnici će glasati i o novom Zakonu o obnovi, kao i o kazalištima, ali i o izvješću o radu DORH-a za 2021., koje oporba ne podržava i traži da glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek ode s te pozicije. Prije glasanja o Zakonu o obnovu, predsjednica Kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić zatražila je stanku.

- Dubinski vjerujemo da u ovoj sabornici nema ikog tko je zadovoljan procesom obnove, činjenica je da je u Zagrebu nema, na Baniji također u pogledu obnove privatnih kuća i višestambenih zgrada, da smo dobili produženje za iskoristivost sredstava iz Fonda solidarnosti, ali da ne znamo hoćemo li ga iskoristiti. Potpuno je jasno da do sada nije postojala politička volja, da obnova nije bila politički prioritet Andreja Plenkovića, no novi Zakon daje napokon normalan okvir da se obnova provede ako postoji politička volja. Nema više alibija, od sada su jedino što mogu stopirati obnovu Plenković i njegova većina - kazala je.

Mostov Nikola Grmoja pozvao je sve da ne podrže ovaj Zakon jer je, naglasio je, vrijeme da se ljude prestane vući za nos.

- Jasno je da ova Vlada nije sposobna provesti obnovu - poručio je.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš podsjetila je kako su se promijenila četiri ministra i toliko zakona.

- Ponašate se prema ljudima na Baniji kao prema krumpirima. Na Zagreb ste i zaboravili - naglasila je.

