Imamo Vladinu politiku koja istovremeno nudi poticaje za povratak Hrvata, a s druge strane politika Porezne uprave tjera neke da se čak odreknu državljanstva. oni nisu napustili Hrvatsku da bi izbjegli plaćanje poreza, nego da bi ekonomski preživjeli i prehranili svoje obitelji. Kad bi država istom efikasnošću rješavala obnovu, već bi bilo sve obnovljeno, a ovo samo razotkriva taj maćehinski odnos prema vlastitim državljanima, poručio je predsjednik Kluba Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica komentirajući pozive Porezne uprave našim ljudima koji rade vani da prijave inozemne primitke.

'Prestanite maltretirati vlastite građane'

Apelirao je na vladajuće da promjene mentalitet i prestanu tlačiti vlastite građane.

- Mislim da treba okrenuti ploču i priznati da naš model upravljanja ne odgovara potrebama naših ljudi. Umjesto nuđenja ovakvih poticaja za povratak, koji nikoga ne zanimaju, u HDZ-u bi trebali promijeniti pristup i smanjiti utjecaj politike na naše živote. Naši ljudi nemaju izbora nego napustiti Hrvatsku jer su radna mjesta izvan, a ne ovdje - poručio je istaknuvši

Porezna uprava nekima nije došla i po 10 godina, a sad se uhvatila paušalaca i onih koji su otišli u inozemstvo, ističe Mostov Nikola Grmoja i također ukazuje na apsurd da Vlada istovremeno nudi poticaj do 200.000 kuna za povratak u Hrvatsku.

- Mislite da će imati volje vratiti se nakon što ih se Porezna uprava dohvatila? Mislim da Porezna ima druge stvari koje treba rješavati, a ne se loviti naših ljudi van domovine i paušalaca, koji su odlučili u Hrvatskoj poslovati. Sasvim je jasno da ministar financija Zdravko Marić nastoji namaknuti novac u državnu blagajnu udarajući po onima koji su najslabiji, a mogli bi biti kičma našeg gospodarstva - istaknuo je.

'Marić mora odgovoriti na temelju kojih propisa se provodi ova odluka'

Šef SDP-a Peđa Grbin ističe da se porez mora plaćati, ali isto tako on mora biti pošten.

- Ako je jedan od temelja za obračun poreza pitanje gdje živiš pa ako netko radi u Njemačkoj i ima stalni radni odnos zbog čega znamo da ne može boraviti u Hrvatskoj, onda je pitanje koliko je takav način obračuna poreza zakonit i u skladu s europskim pravom. Ali to je pitanje koje izričito treba postaviti ministru Mariću. On treba odgovoriti na temelju kojih propisa se provodi ova odluka - poručio je.

- Naš prijedlog porezne reforme je bio da se porezni teret s rada prebaci na imovinu i kapital, a to se uporno ne želi raditi. Gulit će se do kraja, koliko se god može, one koji žive od rada, a nema hrabrosti krenuti u jače oporezivanje bogatstva, između ostalog, imovine - poručila je zastupnica Zeleno-lijevog kluba Sandra Benčić naglasivši kako smo od Europske komisije dobili upozorenje o izuzetno visokom riziku pucanja balona nekretninskog tržišta.

- EK govori Vladi ono što im mi već dvije godine poručujemo, a to je da prestanu subvencionirati kredite za prvu nekretninu jer to stvara nekretninski balon. HNB je to potvrdio. I sad smo pred pucanjem balona, a ako pukne tržište nekretnina u ovoj situaciji inflacije, mi imamo ekonomski slom - poručila je.

'Poruka je svima koji još nisu otišli da odu, ali da moraju prodati nekretnine'

Ovo je poruka svima onima koji još nisu otišli iz ove zemlje da odu, ali da moraju prodati nekretnine, ističe predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- To se tako ne radi. Niti je sustavno, niti s bilo kakvom idejom, niti ima smisla, a oporezuje se rad ljudi. Dakle, poruka za sve one koji žele raditi je možete raditi, ali nemojte imati posla s ovom državom jer nikad ne znate kad će vam država doći i reći da joj date svoj dio. Ovu našu Vladu karakterizira licemjerje, s jedne strane ministar Marić to radi, a s je druge strane bio onaj program s 200.000 kuna za povratak u Hrvatsku - istaknula je dodavši kako se sve one koji žele raditi tjera van.