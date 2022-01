Saborski zastupnici odmarali su 34 dana. Na Ustavom propisanu jednomjesečnu stanku otišli su 15. prosinca. Obzirom da zasjedaju od srijede, a 15. siječnja je pao u subotu, na posao su se vratili danas. Kako to biva prvog dana novog zasjedanja, u Sabor je stigao premijer Andrej Plenković sa svitom svojih ministara. Prilika je to oporbi za "rešetanjem" Vlade. Vrućih tema je mnogo, a oporba - mlaka. Očekivalo se od njih, takvih odmornih, da "išamaraju" Vladu sa svih strana, a ono - ništa. Bez energije, bez ideje i bez poentiranja u srž.

Od 39 zastupnika, koliko ih ima pravo postaviti pitanje tijekom aktualnog prijepodneva, 18 je bilo iz redova oporbe. Od toga, njih samo devet uputilo ih je premijeru.

'Nekako je dosadno'

- Nekako je dosadno - konstatirao je i sam premijer.

Oporbenjaci su u tih nekoliko predviđenih minuta za postavljanje pitanja pokušali spomenuti što više grijeha Vlade , ali u cijelom tom miksu, ruku na srce, niti jednim pitanjem nisu zakucali, a premijer je svaku priliku iskoristio kako bi ih ponizio i odgovorio na njihove doskočice, umjesto odgovora na konkretna pitanja. Najviše se obrušio na Mostovce i SDP-ovce.

Mostovci su ga ismijali zbog njegovih samouvjerenih izjava kako će jednim pozivom šefice EK Ursule von der Leyen riješiti potencijalnu opasnost da Hrvatska izgubi milijarde zbog spore obnove, a prozvali su ga i zbog šutnje na odlazak koalicijskog partnera, SDSS-ovog Milorada Pupovca, na dernek Milorada Dodika u Banja Luku.

- Vi, kao najveća ljubiteljica Zorana Milanovića, šutite kada on partneruje s Dodikom. Tišina. Gromoglasna tišina. Nula, zero, tako već godinu i pol dana - uzvratio je premijer Mariji Selak Raspudić pa nastavio:

- Što se tiče EU, za razliku od vas i vašeg silnog utjecaja i u Hrvatskoj, a kamoli na EU razini, Hrvatska je respektabilna članica EU. Imamo na raspolaganju 25 milijardi eura, od toga većina bespovratno. To je sigurno zaslugom Mosta - poručio je ironično.

Miro Bulj ga je, prije pitanja o rastu cijena, pecnuo zbog nedavne izjave o "akterima koji demontiraju državu salama taktikom feticu po feticu svakih mjesec dana."

- Znam da imate velike probleme, demontiraju vas EU institucije, znamo da OLAF vašoj Gabi provjerava trošenje EU sredstava, Rekli ste da ćete zvati Ursulu i riješiti Fond solidarnosti, ali očito ste vi drugorazredni, trećerazredni igrač pa nemate neki utjecaj prema vašoj prijateljici Ursuli - rekao je Bulj, a premijer ni njemu nije ostao dužan.

'Premijer je nervozan jer je gladan, kupit ćemo mu mi 10 deka parizera'

- Kada budem drugi put išao na EU vijeće uzet ću vas ili nekog drugog iz Mosta da me malo uputite, a još ću predložiti Božinoviću da vas uključi kao antivaksera u Stožer. Glumite desnu i kršćansku opciju, a ljubite se s ljevicom - rekao je premijer pa na noge digao Selak Raspudić.

- Mislim da je premijer nervozan jer je gladan. U zadnje vrijeme stalno spominje neku salamu. Ne znam jeste na nekoj postblagdanskoj dijeti, ali mi ćemo vam rado kupiti 10 deka parizera - poručila mu je.

'Gubitak 400.000 ljudi je čista nacionalna katastrofa'

Zastupnica Možemo, Sandra Benčić, pitala ga je za HNB i slučaj trgovanja dionicama i obveznicama banaka koje nadziru, konstatiravši kako krivicu i odgovornost oko svega uvijek prebacuje na druge, što nikako, dodala je, nije osobina lidera.

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, osvrnuo se na najnovije podatke popisa stanovništva i poraznu činjenicu da nas je zadnjih 10 godina gotovo 10 posto manje. - Gubitak 400.000 ljudi je nacionalna katastrofa - poručio je i upitao premijera hoće li zbog toga raspustiti Vladu, zaboravivši pri tom kako je i on dio političke elite odgovorne za to te višegodišnji čelnik grada s negativnim demografskim trendom.

Na to ga je i premijer podsjetio pa udario tamo gdje najviše boli - spomenuvši mu podršku Srba i HDZ kao bivšu stranku.

- 10 godina ste bili u HDZ-u i mi smo vam svi srdačno pomagali da pobijedite 2014., i ja osobno, niste imali ništa protiv da vas podrže i predstavnici Srba u Vukovaru, to treba znati. Činili smo sve zadnjih šest godina da poboljšamo život u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam sretan da smo pomogli Vukovaru, činili smo sve da vam pomognemo, činit ćemo to i dalje. Vi ste sami sebe izbacili iz kalkulacije da budemo partneri, a što se tiče popisa, to je ogroman i dugotrajan problem. Vi ste gradonačelnik sedam, osam godina i mogu ja vama reći "do vas je", ali neću jer nije - poručio je premijer.

Grbin ima savjet za bržu obnovu: 'Stavite u svaku zgradu Frku Petešića'

Zastupnica Centra Marijana Puljak pitanje je također trebala uputiti premijeru. Nabrojala je niz problema i aktualnih tema pa odlučila da ga ustvari neće ništa ni pitati. SDP-ova Mirela Ahmetović obrušila se na Vladu zbog višemjesečnog nereagiranja na rast cijena svega mogućeg naglasivši kako je EU nudila set mjera, koje su neke druge zemlje iskoristile kako bi ublažile udar na građane. A dodatno se naživcirala na premijerov plan po tom pitanju, a koji se odnosi na limitiranje cijena goriva ukoliko će one još rasti, dakle ne odmah, nastavak naknada za socijalno ugrožene, koje će i, najavio je, povećati, smanjenje PDV-a te oslanjanje na ulogu HEP-a. Ahmetović mu je poručila da rastu i cijene osnovnih namirnica, ali da on to, dakako, ne osjeti. Njezin šef Peđa Grbin o obnovi. Sasvim pristojno, kao da je sve super po tom pitanju, pita hoćemo li do 17. lipnja potrošiti sav novac dobiven iz EU. Dobiva i pristojan odgovor premijera pa mu je Grbin dao i savjet kako da ubrza obnovu, čime nas je vratio u realnost i podsjetio da je s one druge strane - opozicijske.

- U svaku od onih desetaka tisuća zgrada koje su stradale u potresu stavite jednog Frku Petešića i u tom slučaju za obnovu neće biti frke jer vidimo kako obnova može ići jako, jako brzo kad za to postoji osoban interes - rekao je misleći na obnovu stana u kojem živi premijerov predstojnik Ureda, Zvonimir Frka Petešić, a o kojem se piše posljednjih dana.

To je jako naljutilo premijera, ali kako mu u tom trenu prema Poslovniku nije smio odgovoriti, uzvratio mu je kasnije.

Hajdaš Dončić: Hoćete li objaviti ugovor o kupnji aviona?, Plenković: Jeste li vi normalni?

SDP-ovce je zanimala i kupovina 12 borbenih aviona od Francuza.

- Pošto ste predsjednik stranke koja je osuđena za političku korupciju, a i francusko povjerenstvo je istraživalo neku nabavu aviona s Indijom, mene zanima zašto taj ugovor ne objavite pa da sve bude transparentno, da vidimo koliko to košta - pitao je Siniša Hajdaš Dončić, a premijer je onda, osim njega, izvrijeđao i ostatak ekipe. Posebno je opleo po Grbinu, kojeg je opisao kao liliputanca, sitničavog, nebitnog, zlonamjernog, bezveznog i goreg od Davora Bernardića.

- Vi aludirate na koruptivne radnje između mene i francuskog predsjednika Macrona? Jeste li vi normalni? Znate li vi što je sadržaj tih ugovora? Evo, ja ću predložiti ministru Banožiću da vas pozove sve u MORH da to pogledate pa da sukladno vašem nahođenju puštate na portale tipove naoružanja koje će svaka država rado saznati što u ugovoru piše - poručio je Plenković.

Niti jedno pitanje oporbe Horvatu

Potpredsjednica Sabora, SDP-ova Sabina Glasovac predložila je predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću, da premijeru da malu stanku za osvježenje.

- Laki je malo nervozan - rekla je upitavši premijera što misli poduzeti da zdravstveni djelatnici ostanu u Hrvatskoj, a zauzvrat dobila podsjećanje što je sve Vlada učinila do sada.

Par pitanja oporbe išla su ministrima oko BiH, turizma, obrazovanja, poljoprivrede i aktualne epidemiološke situacije. Niti jedno pitanje oporbenjaci nisu postavili ministru graditeljstva Darku Horvatu, zbog čije sposobnosti potresom pogođeni građani već drugi zimu žive u kontejnerima od par kvadrata, a čiju ostavku zazivaju.

Vladajući su iskoristili svoje HDZ-ovce za odgovaranje na naručena pitanja kako bi pričali kako je sve divno i krasno, kako sve uspješno rade i, u konačnici, uz ovakav nastup oporbe izašla iz Sabora bez ijednog graška znoja na čelima. Povjerovao bi čovjek zaista da je Hrvatska fenomenalno mjesto za život.