Zastupnici ZG skupštine prozvali Tomaševića: 'Tužno izgleda vaša politika gospodarenja otpadom'

Oporbeni zastupnici prozvali su u četvrtak na aktualnom satu zagrebačke Gradske skupštine gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog ilegalnog odlagališta otpada u Ježdovcu, odlagališta Jakuševec i stadiona Maksimir, dok je on ilegalno odlaganje nazvao organiziranim kriminalom.

Gradska zastupnica Eliška Djokićova iz Kluba Drito upozorila je na ilegalno odlagalište otpada u Ježdovcu, na kojem se, prema procjenama, nalazi nekoliko stotina tisuća tona otpada, uključujući opasne tvari poput azbesta i kemikalija. Pitala je jesu li vlasnici parcela postupili po rješenjima komunalnog redarstva o uklanjanju otpada, izdanim prošle godine, te kada se može očekivati uklanjanje.

Tomašević je rekao da je komunalno redarstvo postavljalo betonske blokove kako bi spriječilo daljnji dovoz otpada, dronovima pratilo kamione te u suradnji s policijom dostavljalo nadležnim tijelima podatke o registarskim oznakama i osobama koje sudjeluju u odlaganju.

Riječ je, prema njegovim riječima, o organiziranom kriminalu te manjoj skupini pojedinaca koji su od odlaganja otpada drugih tvrtki napravili posao.

Zagreb: 14. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Djokićova je pritom podsjetila da je Grad u sličnom slučaju na Jakuševcu sam uklonio otpad kada to nisu učinili vlasnici, upitavši zašto se isto ne provodi u Ježdovcu.

Napomenula je i da Jakuševec, koji je Tomašević obećao zatvoriti još u prvom mandatu, jedva podnosi redovno opterećenje.

“Jednostavno je tužno da izgleda da se vaša politika gospodarenja otpadom otkako ste došli na vlast bazira prije svega na prebacivanju odgovornosti”, rekla je.

Tomašević ju je upitao koje je rješenje za Jakuševec i koju je lokaciju centra za gospodarenje otpadom imala u svom programu, poručivši da je jedino njegova stranka na izbore išla s odlukom o tehnologiji i lokaciji centra. Centar će se, kako je rekao, graditi u Resniku, a za njega je već ishođena lokacijska dozvola.

Herman prozvao SDP i Možemo! zbog dvostrukih kriterija

Mislav Herman iz Kluba HDZ-DP-HSU optužio je SDP i Možemo! za dvostruke kriterije, uspoređujući reakcije na odrone na Jakuševcu 2023. s pozivima na smjenu premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.

Podsjetio je da je Tomašević nakon dva odrona na Jakuševcu 2023., u razmaku od 23 dana, tvrdio da treba pričekati nalaze vještaka, dok se u slučaju Gospića, gdje sanacija već traje, traži hitna smjena premijera Andreja Plenkovića. “Postoji li u Hrvatskoj prema vama jedan kriterij političke odgovornosti za sve ili postoji poseban kriterij za SDP i Možemo!, a neki sasvim drugi kriterij za HDZ?”, upitao je Herman.

Zagreb: 14. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Tomašević je odbacio takvu usporedbu, istaknuvši da je riječ o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću i legalnom odlagalištu komunalnog otpada na Jakuševcu. “Meni je to nevjerojatna usporedba”, odgovorio je.

Podsjetio je da je sud u Novom Zagrebu u postupku osiguranja dokaza u listopadu 2025. utvrdio da je do odrona na Jakuševcu došlo zbog pogreške u dizajnu odlagališta, na koju se upozoravalo, ali prethodne uprave Zagrebačkog holdinga nisu reagirale. Sanacija je, rekao je, počela i prije te odluke.

Tomašević: Bez suradnje Vlade i Grada neće biti stadiona u Maksimiru

Oporbeni zastupnik Josip Periša iz Kluba Drito otvorio je pitanje idejnog rješenja novog stadiona Maksimir, navodeći da je Vijeće Gradske četvrti Maksimir donijelo zaključak kojim se traži poništenje odluke i ponovna ocjena radova zbog kritika javnosti i nezadovoljstva navijača i građana.

Pitao je Tomaševića odražava li protivljenje članova vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a tom zaključku i njegov osobni stav.

Gradonačelnik je ponovio da treba pronaći rješenje koje će zadovoljiti struku, ali i navijače kao buduće korisnike stadiona, dodajući da zbog žalbenog postupka ne može reći više.

Nakon Perišina ponovljenog pitanja rekao je da nije znao za zaključak Vijeća Gradske četvrti te upitao što je s referendumom o stadionu koji je najavio Perišin Klub. “Bez suradnje Vlade i Grada neće biti stadiona u Maksimiru. To je svima jasno”, poručio je Tomašević.

Dina Dogan iz Kluba Zagrepčanke pitala je na temelju čega je ocjenjivački sud procijenio da se nogometni kompleks može izgraditi za 204,2 milijuna eura bez PDV-a.

Tomašević je odgovorio da se na temelju idejnih rješenja ne može precizno utvrditi trošak gradnje te da se troškovnik izrađuje tek na temelju izvedbenog projekta.

Jelić traži da se Zafranoviću oduzme gradski stan

Tomislav Jelić iz Kluba zastupnika Jedino Hrvatska! pitao je hoće li Grad redatelju Lordanu Zafranoviću, kojeg je nazvao “najvećim živućim kvislingom među Hrvatima”, oduzeti gradski stan u kojem, kako tvrdi, godinama ne živi.

Tomašević je odgovorio da “zakoni vrijede jednako za sve, bez obzira na njihove političke stavove” te da će se provjeriti živi li Zafranović u stanu, a ako ne živi, posljedice će biti iste kao za svakog drugog korisnika.

Na upit Marijane Rimanić iz Možemo! , zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet izvijestio je da je za obnovu Kina Tuškanac, vrijednu nešto više od 6,5 milijuna eura, odabran izvođač radova te da se prve projekcije očekuju za godinu dana.

Govoreći o novoj četverosjedežnici na Sljemenu, Korlaet je rekao da je tehnički pregled zakazan za ponedjeljak, 19. listopada. Nakon izdavanja uporabne dozvole i dozvole za rad, sjedežnica bi trebala proraditi krajem listopada ili početkom studenoga, kazao je odgovarajući na pitanje Tomislava Medaka iz Možemo!.