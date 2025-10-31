Zastupnik Deur: Orešković me danas nazvala smećem

Kolege sa saborske ljevice je pozvao da kažu podržavaju li stav Orešković. Na konferenciji za novinare u Saboru podsjetili su na Nicolierov ratni put, a Ante Deur poručio je kako je njemu kao branitelju, kao i drugim braniteljima od kojih su ga mnogi i zvali, kao i drugi građani, vrlo teško. Potresen činom zastupnice Orešković koji je opisao monstruoznim, upozorio je da nije prvi puta da ta zastupnica na sličan način istupa, no da je ovoga puta "prelilo čašu”.

Među inim je naveo da je Orešković branitelje i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana nazvala karcinomom hrvatskog društva te se zapitao "što joj smeta u vrijednostima na kojima je nastala hrvatska država, zašto tolika mržnja, otkud to potječe”.

"Da takva jedna osoba, koju je hrvatski narod izabrao u Sabor, može nazvati plaćenikom čovjeka koji je došao iz Francuske pomoći hrvatskom narodu, osjećao emocije i sve što je tada prolazio hrvatski narod, oni ljudi u skloništima koji su bili bez pitke vode i svaki dan ginuli”, dodao je Deur.

Deur: Orešković me danas nazvala smećem

Zamolio je medije "da jasno prozbore o tome”, a sve saborske zastupnike da se očituju, posebno klub SDP-a na čijoj je listi Orešković ušla u Sabor.

"Ona je rekla da nije ništa rekla nego da je lajkala. Lajkati takvo nešto po meni je još opasnije nego izjaviti, jer je podmuklo i opasno”, ocijenio je Deur te naveo da ga je Orešković danas u prolazu u saborskome kafiću "nazvala smećem”.

"Prošla je pokraj mene iz čista mira. To pokazuje kolika bol u toj ženi postoji”, rekao je Deur, dodavši da kao kršćanin prema njoj osjeća sažaljenje.

Njegov kolega i suborac u obrani Vukovara Tomislav Zadro, sin Blage Zadre, poručio je da neće šutjeti "zbog istine".

"Mi koji smo branili domovinu i dali svoje najbliže nećemo šutjeti, ne radi politike, nego radi istine o Domovinskom ratu. Jean-Michel za mene je simbol ljudskosti i hrabrosti, čovjek koji je došao iz Francuske u pakao Vukovara, zajedno s nama rame uz rame, stao uz narod koji se borio za svoju slobodu”, rekao je te ustvrdio kako je nazvati ga plaćenikom "uvreda za Domovinski rat”.

Plaćenikom su ga zvali oni koji su ga zvjerski mučili i ubili

Podsjećam, dodao je, plaćenikom su ga zvali oni koji su ga zvjerski mučili i ubili, a Hrvatska je sagrađena na žrtvi ljudi poput Nicoliera i naša je dužnost da tu istinu branimo.

I zastupnik Tomislav Mažar podsjetio je na prijašnje istupe zastupnice DOSiP-a, među njima i na to da je premijera Andreja Plenkovića usporedila s Adolfom Hitlerom te rekla da sa zastupnicima HDZ-a treba "kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata”.

"Tamo gdje prestaje pristojnost i ljudskost navikli smo da počinje Dalija Orešković”, poručio je Mažar.

Lijevu oporbu pozvao je da se javno odredi, odnosno kaže osuđuju li postupak zastupnice Orešković.

"Pozivam hrvatsku ljevicu da se jasno i nedvosmisleno odredi jesu li i oni za to da je junak Domovinskog rata i heroj Jean-Michel Nicolier, likvidiran na Ovčari, plaćenik kojeg se treba sramiti spominjati ili osuđuju postupak Dalije Orešković i čvrsto se odmiču o od toga”, rekao je.

Upitan za objašnjenje Orešković da nije lajkala komentar vezan uz Nicoliera, kao i da je "lajkom” dala do znanja da je vidjela komentar, Mažar je rekao da je riječ o jednom nemuštom i krajnje licemjernom objašnjenju.

"Svi smo vidjeli tekst i vidjeli da je lajkala. U konačnici ona je to i priznala. Vi recite meni jesmo li u tom tekstu vidjeli neko drugo ime osim Jean-Michel Nicoliera i jesmo li pročitali nešto drugo osim da je on plaćenik. Istina je tu jednostavna i jedna”, prokomentirao je Mažar.