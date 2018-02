Zatočio ju na 7 godina i stalno silovao: 'Jedva sam se izvukla'

Nataša Serebrij (25) pobjegla je od muškarca za kojeg tvrdi da ju je sedam godina držao zatočenu kao seks-robinju u Turskoj i Rusiji. Njegovo ime je Viačeslav R., a Nataša, inače bivša ukrajinska manekenka, kaže da joj je nanio strašne ozljede:

- Tukao me i silovao gotovo svaki dan. Izgladnjivao me, spala sam na 38 kilograma. U zatočeništvu sam rodila dvoje djece.

Djevojka ima slomljena rebra, nekoliko prstiju, teško oštećene organe, ozljede glave i rektuma. Pati i od anemije zbog gubitka krvi koji ju je umalo ubio.

Kaže da ju je 30-godišnji nasilnik, kojeg je upoznala nakon što joj je obećao manekensku karijeru počeo tući mjesec dana nakon što su se upoznali. Nataši je tada bilo tek 18 godina. Vjeruje se i da je s vremenom razvila Stockholmski sindrom tj. povezanost prema čovjeku koji ju je oteo.

'Bojim se da će me pronaći'

Zlostavljana manekenka sada se skriva u skloništu za žrtve nasilja u Rusiji, ali i dalje strahuje da će ju Viačeslav pronaći.

- Zabranio mi je da imam mobitel, onemogućio mi bilo kakva društvene kontakte, a tukao me pred očima mojih kćeri. Stalno mi je govorio da sam ja kriva i da me treba preodgojiti. U početku sam ga voljela i željela postati bolja. Sanjala sam o djetetu, mislila sam da će to sve popraviti, ali ništa se nije promijenilo, priča Nataša.

Kad je bila u šestom mjesecu trudnoće, odveo ju je u Tursku i sakrio od svih.

- Bila sam robinja, uzeo mi je sve dokumente, zabranio razgovor s prijateljima, majkom, rođacima...govorio mi je da oni loše utječu na mene. Nisam smjela pričati ni sa susjedima. Po cijele dane sam bila sama u stanu, morala sam mu čistiti, prati, kuhati...,silovao me kad god je stigao, a korištenje kontracepcije mi je zabranio, kaže Serebrij.

Pomogli joj liječnici i medicinske sestre

Kad je njegov sin iz prethodnog braka vidio što se događa, sve je prijavio turskoj policiji. Nataša je otišla k svojoj obitelji u Kijev, ali on ju je našao, piše Daily Mail.

- Rekao mi je da ja pripadam njemu i da ga se nikad neću riješiti. Zgrabio je mene i djecu i strpao nas u auto. Odveo nas je u Rusiju. Držao nas je u jednoj kući kod Moskve dvije godine sve dok nisam napokon uspjela pobjeći.

Pobjegla je tako što ga je, zbog zdravstvenih problema koje joj je on uzrokovao, uspjela nagovoriti da ju odvede u bolnicu. Tamo se povjerila liječnicima i sestrama koji su onda rekli zlostavljaču da nalaz Natašine krvne slike odnese na drugi bolnički odjel. Dok ga nije bilo, organizirali su prijevoz i uspjeli ju odvesti do sigurne kuće.

Ruska policija, nakon manekenkine prijave o zlostavljanju, započela je istragu cijelog slučaja.