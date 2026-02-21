Zatrpala ih lavina: Njemački barun poginuo u švicarskim Alapama, 15-godišnji sin spašen

Njemački plemić i vlasnik povijesnog dvorca Bodelschwingh, barun Felix Freiherr zu Knyphausen (49), tragično je preminuo nakon što ga je zatrpala lavina u švicarskim Alpama. Nesreća se dogodila u utorak poslijepodne dok je skijao sa svojim 15-godišnjim sinom, koji je nakon opsežne akcije spašavanja izvučen iz snijega i prevezen u bolnicu. Vijest o smrti uglednog baruna potvrdio je glasnogovornik obitelji, a grad Dortmund izrazio je duboku sućut.

Skijanje izvan staze završilo kobno

Do tragedije je došlo u kantonu Graubünden, u blizini poznatog skijališta Savognin. Barun zu Knyphausen, iskusni skijaš, nalazio se u društvu svog sina i još nekoliko osoba na području Parsonza, gdje su odlučili skijati izvan uređenih staza. Oko 15 sati poslijepodne, u području gdje je opasnost od lavina bila povećana zbog svježeg snijega i jakog vjetra, pokrenula se snježna masa koja je u potpunosti zatrpala oca i sina.

Njihovi suputnici odmah su alarmirali spasilačke službe, čime je pokrenuta hitna i opsežna potraga u teškim uvjetima. Vlasti su već danima upozoravale na nestabilnu snježnu podlogu na višim nadmorskim visinama, no strast prema ekstremnom skijanju odvela je grupu u opasno područje.

Baruna pronašli mrtvog, sin izvan životne opasnosti

U potragu su se odmah uključila tri helikoptera švicarskih službi Rega i Swiss Helicopter, članovi Gorske službe spašavanja (Swiss Alpine Club SAC), potražni psi te osoblje sa žičara. U pomoć su priskočili i drugi skijaši koji su se zatekli u blizini. Bio je to zajednički napor da se unesrećeni pronađu dok još ima nade.

Nakon nekog vremena, jedan od potražnih pasa uspio je locirati baruna ispod snježne mase. Spasioci su ga brzo iskopali i odmah započeli s reanimacijom na licu mjesta. Nažalost, unatoč svim naporima, liječnici su mogli samo proglasiti smrt.

Ubrzo nakon toga, spasioci su uspjeli pronaći i izvući i njegovog 15-godišnjeg sina. Mladić je bio pri svijesti te je hitno prevezen helikopterom u bolnicu Kantonsspital Graubünden u Churu. Prema prvim informacijama, nije zadobio teže fizičke ozljede i izvan je životne opasnosti.

Vlasnik dvorca koji postoji od 14. stoljeća

Barun Felix Freiherr zu Knyphausen bio je poznata i cijenjena ličnost, ne samo u plemićkim krugovima, već i u svom rodnom Dortmundu. Bio je vlasnik i 'gospodar' dvorca Bodelschwingh, impozantnog zdanja koje se nalazi u neprekinutom vlasništvu njegove obitelji još od 1302. godine. Kroz stoljeća, obitelj zu Knyphausen očuvala je dvorac kao jedno od najvažnijih povijesnih nasljeđa regije Sjeverna Rajna-Vestfalija, a Felix je s velikom predanošću nastavio tu tradiciju, otvarajući dijelove imanja za javne i kulturne događaje. Njegova obitelj pripada plemstvu čiji korijeni sežu duboko u povijest. Iza sebe je ostavio suprugu Miretu i troje djece.

Gradonačelnik Dortmunda: 'Bio je iznimno popularan i pristupačan'

Nakon što je obitelj potvrdila tužnu vijest, oglasio se i grad Dortmund. Gradonačelnik Alexander Kalouti izrazio je sućut u ime svih građana, opisujući baruna kao čovjeka bliskog narodu.

​- S velikom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti Felixa zu Knyphausena. Bio je iznimno popularna, pristupačna i društveno angažirana osoba koja je ostavila dubok trag u našoj zajednici. Njegov prerani odlazak golem je gubitak - poručio je gradonačelnik.

Kantonalna policija Graubündena, u suradnji s državnim odvjetništvom, pokrenula je istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do pokretanja smrtonosne lavine.

