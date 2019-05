Zatukao ženu i njene roditelje: Ubojica se skriva u Hrvatskoj?

Potraga za Goranom Jankovićem (37) iz Novog Sada, koji je u ponedjeljak ubio suprugu Mirjanu (32), punicu Nadu (57) i punca Branislava Pajića (57), i to pred svojim sinovima, traje već tri dana, a nadležni ne isključuju ni mogućnost da je trostruki ubojica uspio ući u Hrvatsku zbog čega su raspisali tjeralicu. No, kako 24sata doznaje, u našu zemlju legalno nije ušao.

Kurir piše da među Novosađanima vlada strah jer ubojicu nisu pronašli, a policijske patrole preplavile su cijeli grad.

- Moguće je da je Janković nakon krvavog pira uspio prijeći granicu i da je utočište našao u nekoj od zemalja regije. Mogao je preko Bačke Palanke pobjeći u Hrvatsku. Udaljenost do granice je svega 41 kilometar, a pitanje je koliko je vremena prošlo od zločina do prijave policiji. Za njim je sada raspisana međunarodna tjeralica, ali postoji mogućnost da je on prije toga izašao iz zemlje - objašnjava sugovornik Kurira.

Dodaje i kako gotovo nema sumnje da je Janković planirao pokolj.

- On je macolu kojom je žrtvama smrskao glave ponio sa sobom, vjerojatno iz svoje radionice. Zašto bi je nosio da nije planirao zločin - kaže izvor.

Goran je, navodno, bio uvjeren da Mirjana ima drugog i da ga vara. Jankovića je, kako mediji u Srbiji neslužbeno doznaju, Mirjana prije samo dva tjedna prijavila za nasilje u obitelji i on je tada dobio zabranu prilaska supruzi.

'Nije ušao u Hrvatsku preko graničnih prijelaza'

Iako se nagađa da je pobjegao u Hrvatsku, doznajemo da u našu zemlju nije ušao preko službenih graničnih prijelaza:

- Goran Janković, kojega srbijanska policija traži zbog trostrukog ubojstva u Novom Sadu, nije ušao u Hrvatsku na nijednom graničnom prijelazu, potvrđeno nam je iz pouzdanog izvora.

Kako neslužbeno doznajemo, zbog sumnje da bi mogao pokušao ilegalno napustiti zemlju, srbijanska policija pojačala je kontrole putnika u blizini graničnog prijelaza s Hrvatskom u Bačkoj Palanci te za bjeguncem tragaju naoružani dugim cijevima.