Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, u požeškom zatvoru sadi povrće i radi vrtlarske poslove, no klaonica otvara novu poslovnu priliku
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Zatvor u kojem služi i Gabrijela Žalac ima klaonicu od milijun eura: Evo kako funkcionira
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Požeški zatvor odnedavno ima vlastitu klaonicu, u koju je uloženo čak 1,06 milijuna eura s PDV-om. Kako doznajemo od Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, potreba za novom klaonicom pojavila se zbog činjenice da se poljoprivredni i stočarski proizvodi koriste i za prehranu zatvorenika.
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