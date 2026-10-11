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Zatvor u kojem služi i Gabrijela Žalac ima klaonicu od milijun eura: Evo kako funkcionira

Piše Luka Safundžić,
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Zatvor u kojem služi i Gabrijela Žalac ima klaonicu od milijun eura: Evo kako funkcionira
Foto: Igor Šoban/Pixsell/Ministarstvo pravosuđa
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Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, u požeškom zatvoru sadi povrće i radi vrtlarske poslove, no klaonica otvara novu poslovnu priliku

Požeški zatvor odnedavno ima vlastitu klaonicu, u koju je uloženo čak 1,06 milijuna eura s PDV-om. Kako doznajemo od Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, potreba za novom klaonicom pojavila se zbog činjenice da se poljoprivredni i stočarski proizvodi koriste i za prehranu zatvorenika.

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Komentari 4
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