Zatvorena birališta u Sloveniji. Izlazne ankete: Golob u maloj prednosti nad Janezom Janšom!

Biračka mjesta u Sloveniji su zatvorena. Prema prvim izlaznim anketama, Robert Golob bi mogao ostati premijer Slovenije... Kako piše 24ur, Golobov Pokret sloboda osvojio je 29,9 posto glasova, Slovenska demokratska stranka Janeza Janše je na 27,5 posto.

Koalicija NSI-ja, Slovenske ljudske strane i Fokusa prema izlaznim anketama osvaja 9,4 posto podrške, dok su Socijaldemokrati (SD) na 6,7 posto.

Kad bi se ovi rezultati 'preveli' u mandate, Pokret slobode imao bi 30 zastupnika, SDS 27.

Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni oko 20:30.

- Razlika između Pokreta za slobodu i SDS-a je vrlo mala, tako da bi se stvari mogle promijeniti s prebrojavanjem stvarnih glasova. Zanimljiva će biti i postizborna kombinacija formiranja vlade - pišu slovenski mediji...