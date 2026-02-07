Obavijesti

News

Komentari 0
OSIGURAVANJE DRŽAVNE SIGURNOSTI

Zatvorena dva aerodroma u Poljskoj zbog ruskih napada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zatvorena dva aerodroma u Poljskoj zbog ruskih napada
Foto: Christoph Soeder/DPA

Prošli mjesec, Rzeszow i Lublin privremeno su obustavili operacije, ali vlasti su tada izjavile da su vojne zrakoplovne operacije rutinske i da nije bilo prijetnje poljskom zračnom prostoru

Admiral

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, priopćile su u subotu poljske vlasti.

BIO U MINISTARSTVU Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor
Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor

- U vezi s potrebom da se osigura mogućnost slobodnog djelovanja vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszowu i Lublinu privremeno su obustavile letove - objavila je Poljska agencija za zračnu navigaciju na X-u.

Oba grada nalaze se blizu granice s Ukrajinom, a Rzeszow je glavno središte NATO-a za opskrbu oružjem Ukrajine.

Vojno zrakoplovstvo počelo je djelovati u poljskom zračnom prostoru zbog ruskih napada na Ukrajinu, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na X-u.

ISTRAGA U TIJEKU Neidentificirani dron pao u Poljskoj, blizu vojnog skladišta
Neidentificirani dron pao u Poljskoj, blizu vojnog skladišta

- Ove akcije su preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene regije - rekla je vojska. Vojska je priopćila da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.

Servis za praćenje leta FlightRadar24 objavio je na X-u da je zatvaranje uključivalo NATO zrakoplove koji djeluju u tom području. Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo u obavijesti je navela da su obje zračne luke nedostupne zbog vojnih aktivnosti povezanih s osiguravanjem državne sigurnosti.

Prošli mjesec, Rzeszow i Lublin privremeno su obustavili operacije, ali vlasti su tada izjavile da su vojne zrakoplovne operacije rutinske i da nije bilo prijetnje poljskom zračnom prostoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'
DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana
Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio
NOĆNA MORA

Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio

Uskok je razbio bandu koja se osim dilanja droge bavila i prevarama s nekretninama. Način na koji su lažnim dokumentima preuzeli vilu na Tuškancu je upozorenje građanima i sudovima. Odvjetnica: To je suludo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026