Zatvorena dva aerodroma u Poljskoj zbog ruskih napada

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, priopćile su u subotu poljske vlasti.

- U vezi s potrebom da se osigura mogućnost slobodnog djelovanja vojnog zrakoplovstva, zračne luke u Rzeszowu i Lublinu privremeno su obustavile letove - objavila je Poljska agencija za zračnu navigaciju na X-u.

Oba grada nalaze se blizu granice s Ukrajinom, a Rzeszow je glavno središte NATO-a za opskrbu oružjem Ukrajine.

Vojno zrakoplovstvo počelo je djelovati u poljskom zračnom prostoru zbog ruskih napada na Ukrajinu, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na X-u.

- Ove akcije su preventivne prirode i usmjerene su na osiguranje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima uz ugrožene regije - rekla je vojska. Vojska je priopćila da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.

Servis za praćenje leta FlightRadar24 objavio je na X-u da je zatvaranje uključivalo NATO zrakoplove koji djeluju u tom području. Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo u obavijesti je navela da su obje zračne luke nedostupne zbog vojnih aktivnosti povezanih s osiguravanjem državne sigurnosti.

Prošli mjesec, Rzeszow i Lublin privremeno su obustavili operacije, ali vlasti su tada izjavile da su vojne zrakoplovne operacije rutinske i da nije bilo prijetnje poljskom zračnom prostoru.