Zatvori bez liječnika: Lijekove zatvorenicima dijele - policajci!

Manjak liječnika i medicinskih sestara u zatvorskom sustavu doveo je, upozoravaju upućeni, do toga da s teškim psihijatrijskim slučajevima nema tko raditi, da pravosudni policajci dijele lijekove pritvorenicima i zatvorenicima te do ugrožavanja sigurnosti u zatvorima.

- Činjenica je da imamo taj problem i da smo prošle godine imali predviđeno zapošljavanje 17 psihijatara, a uspjeli smo zaposliti samo četiri, jer nam se nije javio dovoljan broj ljudi. Mi tu nudimo neke bolje uvjete od uvećanja plaća za 25 posto, beneficirani radni staž prema kojem se 12 mjeseci priznaje kao 16 mjeseci, ali unatoč tim benefitima ljudi se ne javljaju. No, taj problem je prisutan na razini cijelog zdravstvenog sustava pa mislim da mi participiramo u tome i da to nije ekskluzivno samo naš problem nego je to dio jednog ukupnog problema. Ono što je važno je da mi tamo gdje nemamo zaposlenog liječnika u stalnom radnom imamo ugovore sa zdravstvenim ustanovama na tom području tako da imamo osiguranu zdravstvenu zaštitu za naše zatvorenike - tvrdi ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako u Ministarstvu pravosuđa tvrde da situacija nije dramatična podatak da je lani u kaznionicama i zatvorima te odgojnim zavodima bilo sistematizirano 204 radnih mjesta u Odjelima zdravstvene zaštite, a popunjeno tek 124 radnih mjesta jasno ukazuje na veličinu problema.

U Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS) na natječaje za zapošljavanje liječnika već godinama se gotovo nitko ne javlja. Od desetak potrebnih internista, liječnika opće prakse i psihijatara nitko se nije prijavio. Razlog tome su, kako doznajemo, plaće manje nego što imaju njihove kolege u drugim bolnicama, teže dobivanje specijalizacija i nemogućnost napredovanja. Ne pomaže ni beneficirani radni staž.

Naime, 12 mjeseci rada računa se kao 16 mjeseci mirovinskog staža, a godišnji odmor ne može biti manji od 30 dana. Nedostatak liječnika negativno se odražava i na 120 zatvorenika od kojih je njih 90-ak u BOLS-u na forenzici i psihijatriji. Naime, tim osuđenicima je uz zatvorsku kaznu izrečena i obavezna mjera psihijatrijskog i(li) liječenja od ovisnosti. No kako na njih dolazi samo jedan psihijatar, on ne stigne s njima kvalitetno raditi tim više što Ministarstvo pravosuđa ima pravilo da ne plaća prekovremene sate.

Kako doznajemo ranije je u Upravi za zatvorski sustav i probaciju, kojim je obuhvaćeno oko 4500 zatvorenika i pritvorenika, bilo zaposleno pet-šest psihijatara na neodređeno radno vrijeme, a sada su u cijelom sustavu samo dvojica. Uskaču stariji liječnici koje zapošljavaju na ugovor o djelu i koji rade 60 do 70 sati mjesečno. Jedan od problema je i što je u BOLS-u upravitelj uvijek bio liječnik dok od lani liječnik nije ni upravitelj niti njegov pomoćnik.

Nadalje, problem je i što su dodaci liječnicima na uvjete rada 25 posto, a rade sa psihički bolesnim osobama, oboljelima od AIDS-a, hepatitisa... dok, primjerice, vozačima u Ministarstvu pravosuđa dodatak na uvjete rada iznosi čak 30 posto.

U BOLS-u postoje i operacijske sale no one se u pravilu ne koriste jer u njima tko raditi. Naime, osim liječnika nedostaje i medicinskih sestara. No nije to karakteristično samo za BOLS. U čitavom zatvorskom sustavu fali liječnika i medicinskih sestara. Primjerice, u zagrebačkom zatvoru na 700 zatvorenika radi, neslužbeno doznajemo, jedna liječnica opće prakse, dva stomatologa, tri liječnika na ugovor o djelu i tri psihijatra, također na ugovor od djelu. Ako se nešto dogodi van uredovnog radnog vremena zatvorenika voze u BOLS, a kako i tamo nedostaje ljudi, iz BOLS-a ga potom voze u drugu bolnicu čime se vrijeme u kojem će zatvorenik dobiti neophodnu liječničku pomoć znatno produžava što za njega može biti i fatalno.

- U 2017. godini u kaznionicama i zatvorima te odgojnim zavodima bilo je sistematizirano 204 radnih mjesta u Odjelima zdravstvene zaštite, a popunjeno je 124 radnih mjesta- kažu u Ministarstvu pravosuđa.

Dodaju i kako se u slučaju nedostatka službenika na poslovima zdravstvene zaštite zatvorenika u kaznenom tijelu gdje je radno mjesto liječnika sistematizirano, ali nepopunjeno, kao i u zatvorima u kojima takva radna mjesta nisu ustrojena, sklapaju ugovore o djelu s liječnicima javnog zdravstva na lokalnoj razini, čime se osigurava adekvatna i kontinuirana liječnička skrb (primarna i specijalistička) za zatvorenike tijekom izvršavanja kazne zatvora.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Zbog nedostatka medicinskih sestara nadređeni daju pravosudnim policajcima da pritvorenicima i zatvorenicima dijele terapiju.

Na taj problem Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) konstantno upozorava. Tako su pomoćnici ministra pravosuđa Jani Špero u veljači dopisom skrenuli pozornost na kritično stanje u zagrebačkom zatvoru po pitanju broja medicinskih sestara/ tehničara u Odjelu zdravstvene zaštite zatvorenika. Naveli su kako je prema pravilniku na tom odjelu potrebno devet medicinskih sestara, a trenutačno ih je samo pet, ne računajući da sestre koriste godišnji odmor ili su na bolovanju tako da se zna dogoditi da ostaje po jedna sestra za svaku smjenu i vikend. Između niza obaveza one moraju i svakodnevno sudjelovati u podjeli i nadziranju konzumiranja terapije za deset zatvoreničkih odjela.

- Zbog nedostatka medicinskih sestara/tehničara, a po usmenoj naredbi upravitelja, podjelu terapije i nadziranje konzumiranja iste radi pravosudni policajac na zatvoreničkom odjelu. On je većinu svog radnog vremena sam na odjelu i nema važeći licencu za zdravstvenu zaštitu zatvorenika - upozorava SPPH te postavlja pitanje: 'Što ce se dogoditi ako pravosudni policajac pogriješi prilikom davanja terapije? Tko će odgovarati?'

SPPH navodi i kako se zaboravlja kako medu zatvorenicima ima psihičkih bolesnika, oboljelih od PTSP-a, zatvorenika starije životne dobi, maloljetnika, trudnica... Zbog toga su pomoćnicu ministrice zamolili da što prije riješi nastalu situaciju natječajem za prijem novih medicinskih sestara/tehničara ili prijemom djelatnika na ugovor na djelu naglašavajući kako nedostatak sestara/tehničara već utječe na sigurnosnu situaciju u zatvoru. Upozoravaju i da kašnjenje terapije te neredoviti pozivi i odlasci kod doktora kod zatvorenika izazivaju nervozu, nezadovoljstvo, a mogu rezultirati i suicidima.

Nakon dopisa SPPH u zagrebački zatvor u ispomoć su došle sestre iz drugih ustanova no nakon isteka privremenog premještaja vratile su se u svoje ustanove tako da je situacija ponovno dramatična jer je situacija ista i po drugim ustanovama, a i vrijeme je godišnjih odmora i ne može nitko doći na ispomoć.

- Nadzor nad izvršavanjem kazne zatvora pa tako i zdravstvene zaštite zatvora provodi sudac izvršenja , pučki pravobranitelj, Ministarstvo zdravlja te Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a tijekom 2017. godine nisu utvrđene nezakonitosti u pružanju zaštiti zdravlja zatvorenika.

Liječnici koji rade u zdravstvenom sustavu imaju dohodak određen Uredbom o koeficijentima javnih djelatnosti te sukladno Kolektivnom ugovoru djelatnika u zdravstvu i dodatne na dohodak kako je to riješeno Kolektivnim ugovorom. U osnovi je već dodatak od 10% na odgovornost, a potom i drugi dodaci poput položajnih dodataka iz Uredbe ili dodataka na otežane uvjete rada poput rada na izvorima zračenja ili rada u operacijskoj sali i na odjelima intenzivnih jedinica, kažu u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Liječnici u zatvorskom sustavu, kao i u drugim sustavima poput Ministarstva obrane i drugi, imaju dohotke određene njihovim propisima, a posebno postoji razlika kod primjene odredbi Kolektivnog ugovora koji se na njih ne odnosi obzirom kako je rad u zatvorskom sustavu određen drugim zakonima.

Podatke o plaćama Komora nema, ali iz Uredbi o koeficijentima je vidljivo kako specijalist u zatvorskom sustavu ima koeficijent 1,843, a u bolnici 2,298 što znači da mu je osnovica, neslužbeno doznajemo između 8000 i 9000 kuna. a uz to mu uz to pripadaju i dodaci po Kolektivnom ugovoru.