Zatvorili dvije džamije u koje je dolazio terorist, policija je imala dojave da želi kupiti oružje

Slovačka policija je objavila da su upozorili austrijske vlasti još u srpnju da sumnjivac iz Austrije pokušava kupiti oružje u Slovačkoj. Točnije, htio je kupiti metke za kalašnjikov, ali nije uspio jer nije imao dozvolu

<p>Nakon terorističkog napada u Beču u ponedjeljak, Ministarstvo kulture i Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je akciju zatvaranja ustanova za radikalizaciju. Zatvorene su dvije džamije u kojima su se navodno održavale radikalne propovijedi i kontakti s teroristima iz ISIL-a.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Zatvorena je džamija Tauhid u bečkom Meidlingu, koju je posjećivao terorist odgovoran za napad u ponedjeljak. Čak i prije konferencije za tisak, Islamska vjerska zajednica objavila je u emisiji da se u toj džamiji kršila doktrina, ustav i austrijski zakon o Islamu iz 2015. </p><p>Također je zatvorena i džamija Melit Ibrahim u Ottakringer Hasnerstraße. Ubojica je redovito posjećivao molitvenu sobu u kojoj se u to vrijeme nalazilo oko 50 ljudi. Ulazak je bio dozvoljen samo članovima. U podrumu je smještena soba za trening borilačkih vještina. Susjedi kažu kako su ranije mislili da je prostorija povezana s drogom, a ne terorizmom.</p><p>Tamo su dolazili Lorenz K., poznatiji kao "bombaš Bubi" koji je htio izvršiti bombaške napade i nalazi se u pritvoru u Grazu. </p><p>- Ovo nije borba protiv religije već jedna zajednička borba zbog iskorištavanja religije u svrhe radikalizacije – rekla je Ministrica za kulturu i integracije Susanne Raab.</p><h2>Austrijski mediju su pozvali Karla Nehammera na odgovornost</h2><p>Mnogi smatraju da do krvoprolića ne bi došlo da je austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova reagiralo pravovremeno na upozorenja iz Slovačke. Danas su novinari prozvali ministra unutarnjih poslova Nehammera na političku odgovornost zbog ignoriranja upozorenja, a on je sve hladnokrvno spustio na šefa policije Gerhard Pürstla.</p><p>- Uspostavit ćemo neutralnu komisiju kako bi ustanovili nepravilnosti u radu na koje je upozorilo Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke – rekao je Gerhard Pürstl.</p><p>Inače, slovačka policija je objavila da su upozorili austrijske vlasti još u srpnju da sumnjivac iz Austrije pokušava kupiti oružje u Slovačkoj. Točnije, htio je kupiti metke za kalašnjikov, ali nije uspio jer nije imao dozvolu. Prodavač u trgovini s oružjem je obavijestio policiju o dvojici mladića nakon čega su Austriji dostavljene njihove fotografije kao i snimke auta s bečkim registracijama s nadzorne kamere.</p><p>Austrijska policija je 25.8. preko Europola dostavila natrag fotografije sumnjivaca slovačkim organima kako bi prodavač oružja utvrdio radi li se o istim osobama.</p><p>Austrija je dobila finalnu potvrdu identiteta napadača 10.9.2020. međutim nadležni organi nisu na to reagirali sve dok Kujtim Fejzulai nije ubio četvero civila.</p><p>Dvadesetogodišnji napadač bio je itekako poznat austrijskim sigurnosnim službama. Prošle godine se taj Austrijanac albanskog porijekla, čija obitelj potiče iz Sjeverne Makedonije, htio priključiti ISIL-u u Siriji. Uhvaćen je u Turskoj te vraćen u Austriju gdje je osuđen na 22 mjeseca zatvora. Početkom prosinca 2019. pušten je iz zatvora na slobodu.</p>