Zatvorili Sjevernu Irsku! Nema niti okupljanja u domovima

Svjesni smo da će ovo biti teška i zabrinjavajuća vijest za mnoge. Odluka je teška, ali nužna, rekla je ministrica Foster. Od petka Sjeverna Irska ulazi u lockdown koji će trajati četiri tjedna

<p>Ministrica <strong>Arlene Foster </strong>potvrdila je niz strožih ograničenja u obraćanju Skupštini Sjeverne Irske nakon 'duboko zabrinjavajućeg' povećanja broja slučajeva zaraze i hospitalizacija.</p><p>Pubovi i restorani zatvorit će se na četiri tjedna, osim dostava hrane, dok će se škole zatvoriti na dva tjedna - uključujući listopadsku pauzu za Noć vještica - od 19. do 30. listopada.</p><p>Supermarketi neće moći prodavati alkohol nakon 20 sati, a prodavaonice brze hrane i hrane za ponijeti morat će se zatvoriti u 23 sata.</p><p>Frizeri, kozmetičari i slična zanimanja morat će zatvoriti vrata, osim onih koji pružaju osnovne zdravstvene usluge .</p><p>- Svjesni smo da će ovo biti teška i zabrinjavajuća vijest za mnoge ljude. Izvršna vlast donijela je ovu odluku jer je nužna. Ovaj korak ne podnosimo olako - kazala je ministrica Foster.</p><h2>Okupljanja u domovima: Do 10 ljudi iz dva kućanstva</h2><p>Mjere predstavljaju značajno pojačavanje restrikcija u Sjevernoj Irskoj. Ministrica Foster naglasila je da se nastavlja postojeća zabrana okupljanja u zatvorenom prostoru, zajedno s ograničenjima brojeva koji se mogu sastati u vrtu.</p><p>Okupljanja u domovima ograničena su na 10 osoba iz dva domaćinstva. Ljudima se savjetuje da rade od kuće gdje je to moguće, a sveučilišta bi trebala održavati predavanja koliko su u mogućnosti.</p><p>Teretane mogu ostati otvorene, ali samo za individualni trening. Sportovi koji su organizirani u dvoranama u zabranjeni.</p><p>Ovaj potez Sjeverne Irske stvorit će dodatni pritisak na britanskog premijera <strong>Borisa Johnsona</strong> koji se suočava sa zahtjevima da napravi sličnu stvar i u Velikoj Britaniji</p>