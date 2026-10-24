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OSTALI BEZ STUDENCA KRAJ VRGORCA PLUS+

Zatvorili su im jedinu seosku trgovinu: 'Bez dućana kao da su mi odsjekli i lijevu i desnu ruku'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
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Zatvorili su im jedinu seosku trgovinu: 'Bez dućana kao da su mi odsjekli i lijevu i desnu ruku'
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
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Prva trgovina udaljena je šest kilometara, pa stariji stanovnici mjesta Milošići ovise o mlađim susjedima koji im nose kruh. Čude se jer su zatvorili i onu na kolodvoru u Vrgorcu, koja je uvijek bila puna

Trgovački lanac Studenac objavio je veliku reorganizaciju poslovanja u sklopu predstečajnog postupka i zatvaranje 80-ak trgovina. Vijest o predstečajnom postupku najviše je pogodila kupce u manjim sredinama koji su imali jednu trgovinu, upravo ovog trgovačkog lanca, a koje su se u proteklih mjesec dana zatvorile.

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Komentari 13
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