Zatvorili terminal: Policija traži čovjeka jer nije prošao kontrolu

Zbog policijske akcije otkazani su letovi na Terminalu 2 na zračnoj luci u Münchenu, javlja Večernji list.

Njihova reporterka koja se našla na blokiranom terminalu javlja da su putnici koji ostaju u Münchenu izdvojeni od onih koji lete dalje.

- Stigli smo oko 8 sati u München i otad čekamo. U dvorani u kojoj se nalazimo nema nikog na šalterima, a raspoređeni su policajci. Morali smo nanovo proći kroz kontrolu putnika i prtljage, a policija očito traži nekoga ili nešto. Jednu policajka tek je kazala kako trenutačno nema letova ni s Lufthansom ni s bilo kojom drugom kompanijom. Nisu nam ništa drugo kazali, a u međuvremenu i novi ljudi nadiru u dvoranu - javila je. Dodaje kako je nekoliko letova s tog terminala otkazano kad su stigli, a zatim su najavljene i odgode drugih.

yet again someone made it through security unchecked - security check blocked, flights stopped due to police operation. Crowds unnerved & growing. Hardly any info given. #fail @MUC_Airport @BILD @tzmuenchen #münchen #flughafen pic.twitter.com/P6FlHPIpCN