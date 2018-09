Zatvorio je golubove, štence i zeca u šupu zgrade u Zagrebu!

U srijedu oko 21 sat izašli smo na teren na poziv jednog od stanara iz Ulice Ljerke Šram 2 na zagrebačkoj Savici. U šupi su bile životinje, međutim imale su hranu i vodi i nismo primijetili tragove zapuštenosti ili zanemarivanja. O svemu smo obavijestili veterinarsku inspekciju, rekla je u četvrtak zagrebačka policija.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Stanari zgrade nezadovoljni su jer nitko, kako kažu, ne može stati na kraju neodgovornom stanaru koji već duže vrijeme životinje zatvara u svoje dvije šupe u zgradi. Nedavno mu je netko od njih na vrata šupe nalijepio papirić na kojem ga moli da životinje ne drži u šupi.

Objavljuje Maja Posta u Srijeda, 5. rujna 2018.

- On se na to oglušio i onda je netko pozvao policiju. Napravili su zapisnik i jutros došli s veterinarskom inspekcijom, ali prema njihovim riječima, ovo nije u njihovim ovlastima, postoji kućni red i predstavnik stanara je dužan pozvati komunalnog redara. Odmah sam nazvala predstavnika koji mi je rekao da to ne može biti istina jer komunalni redari ne smiju ulaziti u zgrade jer to nije javna površina. Očajni smo. Svi prebacuju odgovornost jedni na druge, a ništa se ne rješava. Životinje ne mogu zauvijek biti u šupi - rekla je čitateljica koja je sve objavila na svom Facebooku.

Dodala je kako je vlasnik životinja lagao policiji da je štence našla njegova kći na putu od kuće do škole pa ih je samo privremeno taj dan smjestio u šupu, jer mnogi stanari mogu potvrditi da su štenci tamo već duže.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Evo i jutros kad sam išla na posao čula sam zavijanje tih štenaca - rekla je čitateljica.

Veterinarskoj inspekciji poslali smo upit da saznamo više o cijelom slučaju, ali nam još nisu odgovorili.